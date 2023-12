A Világgazdaság a hetekben számolt be arról, hogy forradalom zajlik a kiskereskedelemben, a láncok keresik a jövő technológiáját. Úgy tűnik, az automata boltok futhatnak be, ahol az eladókat kamerák helyettesítik. A folyamat Magyarországra is begyűrűzik, sőt, terv szerint már 2024-ben megnyitnak az első nonstop üzletek, amelyek távfelügyelettel működnek majd.

Önkiszolgáló kasszák a boltokban: megkérdezték a magyarokat, mit gondolnak róla – meglepő eredmény született. Fotó: Laurel

A technológia váltás alapja az önkiszolgáló kassza, erre épül rá lényegében az eddig megszokott bolti működés átstrukturálása. A magyar piacon összességében 200 ezer kassza működik, ebből a kiskereskedelemben nagyságrendileg 40-50 ezer lehet úgynevezett PC-alapú kassza, amelyek cikkelemes értékesítésre és komolyabb műveletekre képesek (például bankkártya-integráció vagy törzsvásárlói kezelés).

Az üzletláncok publikus nyilatkozatait és a saját referenciaszámaikat figyelembe véve ezek szűk 10 százaléka, 3500-4000 lehet önkiszolgáló. Az Economx most azt írta, ezek a berendezések lényegében már a teljes magyar élelmiszer-kiskereskedelemben jelen vannak, de azért kivételek is akadnak.

Az Auchannál már mind a 24 magyarországi üzletben található önkiszolgáló kassza, a forgalom körülbelül 60 százaléka így bonyolódik.

A Tescónál a boltok megközelítőleg 80 százaléka biztosítja az önkiszolgáló kasszák lehetőségét,

A Penny üzleteiben található önkiszolgáló kasszák országos aránya egyelőre 1,16 százalék az üzletek teljes forgalmához képest,

A Lidl 106 áruházában működik önkiszolgáló kassza, a vásárlók több mint 40 százaléka választja ezt a fizetési lehetőséget.

Az Aldi egyelőre nem alkalmaz önkiszolgáló kasszákat.

A Spar mintegy 160 üzletében helyezte üzembe az önkiszolgáló kasszákat, számuk meghaladja a 650 darabot.

Ebből tehát az következik, hogy a vásárlók óhatatlanul is találkoznak a bevásárlásaik során ezekkel a berendezésekkel. A lap ezért közvélemény-kutatást készíttetett, amelyben arra volt kíváncsi, mit gondolnak a magyarok az önkiszolgáló kasszákról.

A Pulzus által végzett kutatást 2023. december 19. és december 22. között, ezerfős mintán vették fel a hazai lakosság körében. Ebből az rajzolódik ki, hogy a magyar lakosság igencsak megosztott abban a kérdésben, hogy mi a véleménye az önkiszolgáló bolti kasszákról.

A megkérdezettek közül a legtöbbeknek (34 százalék) nagyon szimpatikus a megoldás, szeretnek vele vásárolni, ezért, ha tehetik, az üzletben mindig ezt az opciót választják. Ugyanakkor a válaszadók 22 százaléka már vegyesebb tapasztalatokról számolt be: ők hol a hagyományos, hol az önkiszolgáló kasszát preferálják.

Szintén 22 százalék mondta azt, hogy kifejezetten utálja a technológiát,

ezért leginkább azt szeretnék, ha az önkiszolgáló kasszák örökre eltűnnének az üzletekből.