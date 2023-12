Az összesen 29 kilométer hosszú, kétvágányú pálya felújítása a vállalt határidőre, szombatra elkészül – közölte a MÁV Zrt.

A felújított pályát az új menetrend vasárnapi hatálybalépéséig ütemterv szerint vissza tudják adni az utasoknak.

Fotó: Shutterstock

Az előkészítés és az átépítés több mint 1100 munkatársuk példaértékű összefogásával, közreműködésével zajlott le. A felújításban részt vevők a három hónap során napi 24 órában, két műszakban azon dolgoztak, hogy a felújított pályát az új menetrend vasárnapi hatályba lépéséig ütemterv szerint vissza tudják adni az utasoknak és az árufuvarozó társaságoknak.

Teljesen átalakítanák a MÁV és a Volán jegyeit és bérleteit: a kormány előtt Lázár János javaslata – még ma döntés születhet Úgy tűnik, elérkezett az idő, hogy alapjaiban megújítsák az állami közösségi közlekedés jegykínálatát. A cél, hogy a mintegy százfajta díjtípusból csak néhány maradjon.

Így az ország legforgalmasabb szakaszán vasárnap megindulhat mindkét vágányon a felújítás előtt megszokott menetrend szerinti vasúti közlekedés, ami azt jelenti, hogy már nem kell átszállni pótlóbuszokra – jelezték.

Közölték azt is, hogy 2024 tavaszán az utómunkálatokat is elvégzik a most felújított szakaszon, ami már az időjárási viszonyokhoz való hozzáigazítást jelenti, például vágány- és váltószabályozásokat, ágyazatpótlást, sínfeszültség-feloldást, valamint a felső vezeték feszességének beállítását. Ez azonban kényelmetlenséget már nem okoz az utasoknak.

A bal vágányon várhatóan az év végéig, a jobb vágányon pedig a jövő év elejére válik biztosítottá az eredeti, óránkénti 140 kilométeres sebesség. Addig a személyvonatok 5-6 perccel, a távolsági vonatok 8-10 perccel hosszabb menetidővel közlekednek – áll a közleményben.