Az előzetes menetrend értelmében szerdán tárgyalja a kormány az állami közösségi közlekedés, tehát lényegében a MÁV és a Volán menetdíjpolitikáját. Erről előzetesen azt lehetett tudni, hogy ennek lehet része a 14 éven aluliak számára kiterjesztett ingyenes közösségi közlekedés.

Papíron tehát már akár ma megszülethet a kabinet döntése, ugyanakkor az egyelőre nem derült ki, hogy mikor lépne hatályba a változás. Még a januárt sem lehet kizárni, bár ez meglehetősen gyors és feszített tempójú átalakítást feltételezne.

Túl sok jegytípust kínál a MÁV–Volán

Mindenesetre a szándék komoly, amit az is alátámaszt, hogy Lázár János nyíltan beszélt az általa benyújtott előterjesztésről, amikor a Világgazdaság rákérdezett egy más témában tartott sajtóeseményen. Az építési és közlekedési miniszter válaszából viszont az is kiderült, hogy jóval többről van szó, mint a 14 éven aluliak ingyenes hozzáférése a MÁV és a Volán járataihoz.

A tárcavezető ugyanis közölte, hogy a szerdai kormányülésen a teljes menetdíj-politikát meg fogják tárgyalni. Ennek aktualitását azzal indokolta, hogy lassan négymillió ország- és vármegyebérletet értékesítettek, ami kinyitotta annak a kérdését, hogy hogyan alakuljon a díjrendszer a jövőben. Magyarán az a dilemma, hogy ha nagyjából minden utas ezt a két bérletet használja, mi szükség van a további jegytípusokra.

Lázár János meg is jelölte a problémát: szerinte ez az, hogy jelenleg mintegy százféle díjtétel érhető el a MÁV–Volán csoportnál, amelyek nagy része már ráadásul el is veszítette értelmét. Az építési és közlekedési miniszter egyszerűsíteni szeretne a díjrendszeren. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy csak néhány egyszerű díjtípus és jegy maradna meg. Ezzel párhuzamosan kinyitnák a 14 éven aluliak ingyenes közlekedését és természetesen megmaradna a 65 éven felüliek ingyenes közlekedése is.

Milyenek lehetnek a MÁV–Volán új jegyei?

Hogy pontosan milyen lenne ez a néhány új díjtípus és jegy, az még nem ismert. Ezekről a miniszter csak alapvetéseket osztott meg: legyenek mindenki számára

érthetők,

átláthatók,

hozzáférhetők,

megfizethetők

és működjenek profi módon.

A MÁV–Volán csoport jegytermékeinek egyszerűsítése mellett szól, hogy ezzel lényegesen könnyebbé válna a digitális átállás is. Ezen az úton tehát ez lehetne a következő fontos lépés. Kérdés, hogy a kormányzat támogatni fogja-e ebben a közlekedési minisztert. Lázár János erről azt mondta, hogy reméli a kabinet jóváhagyását, már csak azért is, mert a 14 éven aluliak számára kiterjesztett ingyenes közösségi közlekedés nem kerülne sokba.

Nem nagy pénzről beszélünk

– írta le a költségeket. Tény, hogy 0–6 év között eddig is ingyenesen utazhattak a gyermekek, illetve 6 és 14 év között 50 százalékos díj vonatkozik rájuk. Vagyis ehhez képest a 100 százalékos mentesség valóban nem tűnik számottevő kiadásnak. Ellenben komoly előrelépést jelenthetne a közösségi közlekedés népszerűbbé tételében.