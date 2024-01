Akár 3 százalék alatti kamattal is igénybe lehet venni a január elsejétől elérhető Plusz hitelt, amelyet a korábbi CSOK utódjaként vezetett be a kormány. A kamattámogatott kölcsön a legtöbb banknál már elérhető, az igénylés feltételei azonban eltérnek néhány ponton, a kamatokban és THM-ekben is megindult a verseny a hitelintézetek között – derül ki a Bank360.hu elemzéséből.

Januártól lehet beadni a bankokhoz a CSOK Plusz igényléseket, amelyek akár 15, 30 vagy három gyermek vállalása esetén akár 50 millió forintot is jelenthetnek a lakást vásárló vagy építkező családok számára. A kamat legfeljebb 3 százalék lehet, de a bankok ennél akár lejjebb is mehetnek, erre már látni példát az induláskor, és a hitel teljes költségét mutató THM-ekben is versengenek egymással a pénzintézetek. A Bank360.hu összegyűjtötte, milyen feltételekkel adnak CSOK Pluszt a hitelintézetek.

Ilyen feltételekkel adják a CSOK Pluszt a bankok

A Gránit Bank kedvezőbb kamatot kínál, mint a törvény adta maximum, 2,89 százalékon hirdette meg a CSOK Pluszt. A teljes hiteldíj mutató (THM) sem éri el a 3 százalékot, hajszállal alatta marad 2,98 százalékra jön ki a kölcsönre vonatkozó teljes költség. A bank elengedi több járulékos költség díját is. Nem kell fizetni az értékbecsléséért, a folyósításért, a térképmásolat és a tulajdoni lap lekérésének a díját is a pénzintézet állja. A közjegyzői díjból visszatérítenek 27 500 forintot a sikeres igénylés után. A minimálisan igényelhető hitelösszeg a vállalt gyermekek számától függetlenül 1 millió forint.

Van egy másik bank is, amelyik 3 százalék alatti kamatot határozott meg, az MBH Bank szintén 2,89 százalékos kamattal nyújtja januártól a CSOK Plusz hitelt. A THM itt 3,03–3,07 százalék. A legkisebb felvehető hitelösszeg 2 millió forint, a folyósításért pedig a hitelösszeg 0,75 százalékát számolja fel a bank, de legfeljebb 300 ezer forintot.

Az OTP Bank 3 százalékos kamat mellett kínálja a CSOK Pluszt, a THM 3,2-3,3 százalék. A minimum felvehető kölcsönösszeg 500 000 forint, az igényléshez pedig legalább havi nettó 154 000 forintos jövedelmet kell igazolni.

A K&H Banknál szintén 3 százalék a CSOK Plusz hitel kamata, a legkisebb felvehető hitelösszeg 2 millió forint. A bank a hitel folyósítása után bizonyos számlahasználati feltételek mellett visszatéríti a közjegyzői okirat díját, valamint elengedi a szerződéskötés díját is. Az értékbecslés díját minden sikeresen igénylőnek visszatéríti, emellett a tulajdoni lap és szükség esetén a térképmásolat díját is.

A CIB Bank is 3 százalékos kamattal kínálja a kölcsönt, a THM ingatlanvásárlásnál 3,09, szakaszos folyósítás esetén pedig 3,14 százalék. Sikeres jóváírás esetén 40 000 forint jóváírásra tehetnek szert az igénylők, emellett legfeljebb 150 000 forint előtörlesztési kedvezményt is kínál a bank.

Az Erste Banknál is elérhető már a CSOK Plusz kölcsön, a legkisebb felvehető hitelösszeg 4 millió forint, a futamidő 10–25 év között választható. A kamat 3 százalék, a kölcsön pedig igénybe vehető a rendeletben szereplő összes ingatlancélra, vagyis új és használt lakás vásárlására, új lakás építésére és a meglévő ingatlan bővítésére is.

A CSOK Plusz alapfeltétele, hogy az igénylők csak olyan fiatal házaspárok lehetnek, akik még terveznek gyermeket vállalni.

Emellett az egyik félnek legalább kétéves társadalombiztosítási jogviszonyt kell igazolnia, ezen belül az utolsó hat hónapban munkavállalóként vagy vállalkozóként kell dolgoznia a sikeres igényléshez. Az igénylőknek nyilatkozniuk kell arról is, hogy büntetlen előéletűek és hogy nincs 5000 forintot meghaladó köztartozásuk.

Ha ezeknek az alapfeltételeknek megfelelnek, a kölcsön felvételéhez még hitelképesnek is kell lenniük: nem szerepelhetnek a negatív adóslistán sem aktív, sem passzív tartozással, valamint eleget kell tenniük a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóra (JTM) vonatkozó szabályoknak is, amelyek meghatározzák, hogy az adósok jövedelmének mekkora része lehet maximum a havi törlesztési teher.