Kik vehetik fel a CSOK Pluszt?

Az új konstrukcióba azok a házaspárok léphetnek be, akik gyermeket, gyermekeket vállalnak. A támogatást azok a házaspárok vehetik fel, ahol a feleség 41 év alatti, de egy kétéves átmeneti időszakban, azaz 2025 év végéig 41 év fölött is igénybe vehető a konstrukció, ha az édesanya igazolja a várandósság 12. hetét. A gyermekvállalás mellett a másik fő kitétel, hogy a CSOK Plusz során legalább egy ingatlantranzakció létrejöjjön. Ez lehet az első otthon megszerzése, a már meglévőhöz képest nagyobb otthonba költözés, illetve a meglévő otthon bővítése.

Hornung Ágnes: aki a falusi CSOK-os települések egyikén új otthont teremt és gyermeket vállal, a falusi CSOK-ot és a CSOK Pluszt is felveheti.

Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Milyen értékhatárok vannak a CSOK Plusz esetében az ingatlanoknál?

Árkorlátot vezettünk be annak érdekében, hogy ténylegesen azok a családok léphessenek be a CSOK Plusz rendszerébe, akiknek ez érdemi segítséget jelent. Az első otthon megszerzésénél az ingatlanárkorlát 80 millió forint, a nagyobb ingatlanba költözésnél vagy bővítésnél 150 millió forint. Ezek az új és a használt lakás vásárlásra egyaránt érvényesek, valamint az új lakás építésére is.

Miért nincs különbség a használt és az új ingatlan között?

A realitásokhoz igazítottuk a konstrukciót. Úgy véljük, a mostani kamatszint és ingatlanárak mellett az a jó döntés, hogy ha a családnak új otthonra van szüksége, akkor a használt ingatlanok közül is tudjanak válogatni. Gyakori kritika, hogy amennyiben nagyobb keresletet generálunk az új ingatlanoknál, az hirtelen áremelkedés generál a piacon, ugyanakkor azt is látni kell, hogy egy használt lakás értékesítése – akár rövid távon is – új ingatlan építéséhez vezet.

Mekkora önerő szükséges a CSOK Pluszhoz?

Az előbbiekkel összhangban az önerőnél is különbséget tettünk. Az első közös otthonnál 10 százalék önerő kell, míg a nagyobba költözésnél ugyanez 20 százalék, úgy, ahogyan eddig is.

Mekkora összegű lehet a CSOK Plusz?

Újdonság, hogy a CSOK Plusz nem tartalmaz vissza nem térítendő állami támogatást, helyette az elérhető hitel magas összege, valamint a 3 százalékon rögzített, a futamidő alatt végig fix kamat jelenti a masszív állami segítséget. A vállalt és a meglévő gyermekek számától függően 15 millió, 30 millió, 50 millió forint hitel igényelhető.

Azok a gyermekek is beleszámítanak a gyermekszámba, akik korábban már megszülettek?

Jó hír, hogy igen. A CSOK Pluszhoz legalább egy gyermeket előre kell vállalni, azonban az igényelhető hitel összegénél már számít a meglévő gyermekek száma is. Magyarán ha egy család három gyermeket vállal előre, ugyanúgy 50 millió kedvezményes hitelt vehet fel, mint az a család, amely már két gyermeket nevel, és vállal egy harmadikat is.

Hogyan vehetik fel a CSOK Pluszt a mozaikcsaládok?

Ha valaki elvált, és a korábbi házasságában született már gyermek, ám az új házasságában is vállal gyermeket, akkor a korábbi gyermekek is beleszámítanak a gyermekszámba.

Hogyan csökkenthető a CSOK Plusz hitel?

A CSOK Plusszal kifejezetten azt szeretnénk segíteni, hogy minél előbb megszülessen az első gyermek. Ezért – ahogyan a babavárónál is – az első gyermek születését követően egyéves hiteltörlesztési moratórium kérhető. A második gyermek születésétől pedig gyermekenként 10 millió forintot elengedünk a tőketartozásból. Fontos tisztában lenni azzal, hogy ha például egy már megszületett gyermek után vállal a család még egy gyermeket, akkor bár a gyermekszám kettő, azaz 30 millió forint hitel érhető el, azonban mivel csak egy vállalt gyermek született meg, a kedvezmények közül a hitelelengedés nem elérhető, csupán az egyéves moratórium nyílik meg. Ha még egy gyermek születik, természetesen már él a 10 millió forintos jóváírás.

Fel lehet egyszerre venni a CSOK Pluszt és a falusi CSOK-ot?

A rövid válasz az, hogy igen. A CSOK Pluszt az ország bármely településén lehet igényelni, vagyis az ötezer főnél kisebb településeken is. Tehát azokon a helyeken, ahol az immáron megemelt összegű, használt és új ingatlan esetén is igényelhető falusi CSOK is elérhető. Ezért megéri a 2630 úgynevezett „falusi CSOK-os” település egyikén új otthont teremteni és gyermeket vállalni, hiszen így a falusi CSOK-ot és CSOK Pluszt is fel lehet venni.

Aki korábban már felvett CSOK-ot, hogyan tudja felvenni a CSOK Pluszt?

Aki benne van egy CSOK-szerződésben – és ez a családok jelentős részére érvényes annak köszönhetően, hogy 2015 óta mintegy 223 ezer család élt a CSOK lehetőségével, vagyis ennyi családnak tudtunk segíteni az CSOK-kal –, annak először le kell zárnia a CSOK-ot, és csak azt követően igényelheti a CSOK Pluszt. A lezárás azt jelenti, hogyha valaki az idén év végén kifutó régi CSOK-ban teljesítette a vállalt gyermekszámot, akkor ha vett fel CSOK-hitelt, azt „végtörlesztenie” kell. Ha ezt követően költözik új otthonba és vállal új gyermeket, akkor felveheti a CSOK Pluszt. Ha csak részben teljesítette a vállalt gyermekszámot, akkor a felvett vissza nem térítendő állami támogatás arányos részét is vissza kell fizetni ahhoz, hogy a CSOK Pluszt elindíthassa. Tehát egymást után lehet igénybe venni a CSOK-ot és a CSOK Pluszt, párhuzamosan nem.

Mit vár a CSOK Plusztól a kormány?

A legfőbb cél, hogy minden vágyott gyermek megszülessen. Álláspontunk szerint ennek elősegítéséhez három fő területen kell segíteni a családokat: rendelkezniük kell biztos otthonnal, stabil anyagi háttérrel és a döntés szabadságával. A CSOK Plusz ezek közül az első pillérre fókuszál. Az új konstrukció a demográfia célok mellett – ahogy a 2015-ben bevezetett CSOK is – a gazdaságélénkítést is szolgálja, tekintettel arra, hogy legalább egy ingatlantranzakciót végre kell hajtani annak érdekében, hogy igényelhető legyen a CSOK Plusz.

Mekkora keret áll rendelkezésre a CSOK Pluszhoz?

Nem tervezünk maximummal. A családok támogatása immár 13 éve a kormány politikájának középpontjában áll, ennek megfelelően a miniszterelnök 2022-ben, az új kormány felállásakor is világossá tette, hogy a törekvésünk változatlan: a családokat minden körülmények között támogatjuk, hiszen célunk, hogy minden vágyott gyermek megszülessen.