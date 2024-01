Sűrű évre számíthatunk diplomáciai szempontból – kezdte az interjút Orbán Viktor, miután a héten Budapesten tárgyalt a szlovák és a vietnámi kormányfővel. A miniszterelnök hozzátette, jövő héten érkezik a moldovai kormányfő, mindezzel párhuzamosan zajlik az uniós elnökségre való felkészülés.

A szlovák miniszterelnök érkezése egy kiemelt esemény volt

– fogalmazott, hozzátéve, hogy negyedszer választották meg Ficot, akit régi harcosnak nevezett.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

Mára csak pozitív elemei maradtak a szlovák-magyar kapcsolatoknak. Mostanra sikerült 40 határátkelőt létesíteni a szlovák–magyar határon – mondta Orbán Viktor. A kormányfő szerint ha a határ összeköt az jó. Most egy munkacsoport dolgozik azon, hogyan lehetne tovább fejleszteni a szlovák–magyar határon élők helyzetét.

Szeretnek minket Vietnámban

Az új román kormányfő is komoly lehetőséget tartogat az együttműködésre. A vietnámi miniszterelnök látogatása egy más történet szerinte, ugyanakkor jelezte, hogy a Nyugatnak meg kell értenie, hogy polarizálódik a világrend.

„Vietnám egy 100 milliós ország, szeretnek bennünket, még a kommunista időkben is működött ez a kapcsolat”

– vélekedett. Gazdasági potenciált lát ebben a kapcsolatban a kormányfő, szerinte óriási tőke halmozódott fel, a magyar vállalkozók számára is lehetőséget biztosít. Ráadásul a nemzeti függetlenségért vívott harcban is van közös pont, világhatalmakat vertek meg, tette hozzá.

Választások jönnek Európában

Számos vezető túl akar élni a miniszterelnök szerint Európában, főleg most, amikor jönnek a választások

egy francia királyi udvarra hasonlít Brüsszel, ahol lehet bájologni

– mondta a héten megtartott magyar vita kapcsán a kormányfő. Hangsúlyozta, világosan kiderült, hogy mellébeszélés volt a jogállamiságról szóló beszéd. Maga Brüsszel ismerte el a hazai igazságszolgáltatási rendszer és a közbeszerzések területén való előrelépéséket, és jó működését.

nincs az a pénz, hogy az LMBTQ aktivisták kezébe adnánk az unokáinkat

Szerinte vannak kérdések, amik fontosabbak, mint a pénz, az uniós választások ugyanakkor pont ezekről a kérdésekről fognak szólni.

Mást értünk nemzeti összetartozás alatt, mint nyugaton

A kormányfő szerint mást értünk nemzeti összetartozás alá, mivel a nyelvünk ezer éve definiál minket, ezért az összetartozás Magyarországon nagyon erős. „Modern kor ide, tömegkommunikáció oda, a Hazám-hazám című dal, amire a magyar szív megmozdul”, mondta a miniszterelnök, aki szerint erre jó példa a nemzeti konzultáció, amit másfél millióan töltöttek ki. Szerinte ez nagy dolog, óriási előnye ennek a közösségnek.

Válságálló a magyar gazdaság

2023-ban a magyarok bebizonyították, hogy a magyar gazdaság válságálló, uniós pénz nélkül is működni tud, mondta a kormányfő, aki szerint a Covid válságot és a tavalyi válságot is megúsztuk.

Mindenki azt mondja, aki konyít kicsit a gazdasághoz, hogy növekedés tekintetében szép jövő előtt állunk, legyen így

– mondta a miniszterelnök, aki szerint a gazdaság méretéhez képest elenyésző összeget kapunk az uniótól. Ugyanakkor azt elismerte, hogy gyorsít bennünket. Volt egy 6 éves tanár béremelési program, hogy miképp akarjuk egy polgáribb életszínvonalhoz hozzásegíteni. Az uniós pénz azt teszi lehetővé, hogy ezt 3 év alatt tudjuk megvalósítani. Ezért nem lényegtelen az uniós pénz, mondta a miniszterelnök, aki örül annak, hogy sikerült rendezni a jogviszonyukat is tavaly. Most azt reméli, hogy egy higgadtabb, rendezettebb viszonyok között taníthatnak a tanárok, aminek a gyerekek látják leginkább javát. „Ez így egy elég vonzó pálya lehet”, ezért abban is bízik, hogy nemcsak a nők, hanem a férfiak is ezt a pályát választják meg és visszaáll a korábbi 50-50 százalékos arány.

A béremelésekről szól az idei év

Észnél kell lenni, de a vantól nem kell félni, mondta Orbán arra a kérdésre, hogy emelhetik-e az inflációt a béremelések. Rámutatott, idén rendeződik a szakápolók helyzete is, viszont amiért mindig kicsit izgul, az a 13. havi nyugdíj.

„Minden évben komoly beszélgetés a pénzügyminiszterrel, hogy ki tudjuk-e fizetni. Idén ez a beszélgetés megvolt, megkapják a nyugdíjasok ezt a pénzt”, mondta

Tegnap is beszéltem a jegybankelnökkel

– mondta, aki nem az inflációs veszélyt látja elsőként, hanem a növekedést. Fokozatosan próbálják segíteni, hogy a vállalatok előre lépjenek, hogy a gazdaság növekedés is beinduljon, ehhez azonban kellenek az alacsonyabb kamatok. Emlékeztetett rá ugyanakkor, hogy a kormány is hozott intézkedéseket, hogy segítsék a vállalatokat a támogatott hitelekkel.

A gazdasági növekedés felelőse a gazdasági miniszter, ezt neki meg kell oldania

– zárta a beszédét a kormányfő.