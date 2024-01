Bebetonozták a Kalocsa-Paks új Duna-híd utolsó elemének pályalemezét, ezzel a 946,2 méter hosszúságú, 10 támaszú híd három részből álló szerkezete összezárult. A 2021 februárjában kezdődött beruházásnak jelentős gazdaságélénkítő hatása várható a térségben.

A híd összeszerelt acélszerkezetének súlya pedig meghaladja az 5 ezer tonnát

Fotó: magyarepitok.hu

Az új Duna-híd kivitelezésnek köszönhetően Kalocsa és az M6-os autópálya, valamint Kalocsa és Paks között a menetidő a korábbi 55 percről hozzávetőlegesen 15 percre csökken – közöle az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Közel 30 ezer köbméter beton fogyott

A kivitelező az új híd alépítményei (beleértve az alapozást is) és felszerkezetei készítése során megközelítőleg 28 ezer köbméter betont épített be, az összeszerelt acélszerkezet súlya pedig meghaladja az 5 ezer tonnát. Emellett 418 kilométer hosszúságban szereltek be feszítő kábeleket, a vízépítési műtárgyakba és pillérvédelembe pedig 82 300 tonna követ használtak fel.

A fejlesztés az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában valósul meg, a kivitelezést a Duna Aszfalt Zrt. végzi

Fotó: magyarepitok.hu

Az utolsó elem beemelését követően még bőven akad munka: így a hídpálya szigetelése, az aszfaltozás, helyszíni korrózióvédelmi munkák, burkolatjel festések, a korlátok elhelyezése, a köz- és díszkivilágítás szerelése, a híd monitoring- és riasztórendszerének kiépítése, a hajózási jelzések és a légi akadály jelző felszerelése.

A 2024 nyarára elkészülő Kalocsa-Paks új Duna-híd, a 20. híd lesz a Duna magyarországi szakaszán.

A fejlesztés az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában valósul meg, a kivitelezést a Duna Aszfalt Zrt. végzi. A híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat megépítése 92 milliárd forintba került.