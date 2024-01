Január közepén az osztrák társadalombiztosító nyilvánosságra hozta a legfrissebb, decemberi statisztikát az Ausztriában dolgozó külföldi munkavállalókról.

Sokkoló: egyetlen hónap alatt több mint négyezer magyar ment ki Ausztriába dolgozni. Fotó: Kerekes István

Fontos megjegyezni, hogy az Österreichische Sozialversicherung csak a bejelentett, teljes állásban foglalkoztatottakat veszi számba. Ők 2023 utolsó hónapjában 973 193-an voltak, ami mintegy tízezerrel marad el a novemberben regisztrált 983 699 főtől.

Ez egyébként némiképp meglepő, tekintve, hogy a december már javában főszezonnak számít az Ausztriában igencsak pezsgő téli turizmusban. Igaz, éves bázison már körülbelül 5 százalékos növekedés állt be, miután 2022 decemberében még 929 739 külföldi munkavállalót tartottak nyilván az osztrák munkaerőpiacon.

Ahogy akkor, úgy ezúttal is a német állampolgárok adják a legnépesebb tábort: a múlt hónapban 127 559-en voltak, miközben novemberben 123 993-an.

Hány magyar dolgozik Ausztriában?

De nemcsak a német vendégmunkások száma ugrott meg egyetlen hónap leforgása alatt, hanem a magyaroké is, ez pedig

kifejezetten sajnálatos a hazai munkaerőpiac szempontjából.

A magyar kolónia novemberben 118 930 főt számlált, ami decemberre 123 032-re hízott. Ez 4102 fős növekedés, ami csaknem 3,5 százalékos plusz. Ez még akkor is sokkoló, ha egyébként benne volt a pakliban, hogy az osztrák tél munkaerő-kereslete beszippantja a szabad magyar munkarőt. De miközben tőlünk kiáramlás történt, addig a régiós országok dolgozói, a szlovákok, a lengyelek, a románok, de még a szlovének is ezrével hagyták ott decemberben Ausztriát.

Ehhez képest a 123 ezer fölé kúszó hazai állomány azt jelenti, hogy az osztrák munkaerőpiacon a teljes állásban foglalkoztatott külföldiek közül minden nyolcadik magyar állampolgárságú. Ugyanakkor a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a decemberi kiugrás nem példa nélküli, 2022-ben is ez következett be. Akkor novemberről decemberre 4029-cel nőtt az Ausztriában dolgozó magyarok létszáma, és ezzel elérte a 115 439-et. Vagyis 2022 decemberéhez képest 2023 decemberében 7593 magyar munkavállalóval gazdagodott Ausztria.

Több magyar fog dolgozni Ausztriában?

A fejlemény azért is különösen fájó hazai szempontból, mert a decembert megelőző hónapokban folyamatosan és masszívan csökkent az osztrákoknak dolgozó magyarok lélekszáma. Augusztustól novemberig nagyjából 8000 honfitársunk hagyta ott Ausztriát: a nyár utolsó hónapjához érve még 126 656-an voltak a sógoroknál, ez az ősz végére 118 930-ra apadt. Ennek a fogyásnak a fele tehát egyetlen hónap alatt, novemberről decemberre odalett.

Jósolni mindig nehéz, de a korábbi évek tapasztalatai alapján, valamint az osztrák munkaerőpiac szezonalitása miatt az várható, hogy a következő hónapokban tovább emelkedik majd az Ausztriában dolgozó magyarok száma, és az sem zárható ki, hogy a tavaszra már a legnépesebb külföldi dolgozói közösséget alkotják a szomszédos országban. (Ahogy erre már volt precedens.)

Pedig nekik bőven lenne helyük a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő magyar gazdaságban is. Kérdés, hogy a lassuló osztrák gazdaság, valamint ezzel párhuzamosan a 2024-re Európában a legmagasabbnak ígért magyar növekedés hozhat-e tartós fordulatot.