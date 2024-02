A mindig is változott, de ez a folyamat manapság jelentősen felgyorsult – mondta Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke A munkaerőpiac jövője a pénzügyi szektorban elnevezésű konferencián.

A jegybank alelnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a munkáltatóknak nagyobb rugalmasságot kell mutatniuk, ha magas minőségű munkaerőt szeretnének alkalmazni. A dolgozni vágyók oldaláról azt tapasztalják, hogy az idei évben felértékelődött a munkaadó stabilitása, a juttatási rendszer, illetve a rendkívüli munkavégzéshez kapcsolódó kompenzáció kiszámíthatósága és a különböző hozzájárulások, akár albérlethez való hozzájárulás. Azt tapasztalják, hogy szintén nagyon fontos elvárás a munka és a magánélet egyensúlyának biztosítása, ez kiemelt szempont a szektorban állást keresők között.

Kandrács Csaba azt is kiemelte, hogy a munkáltatók nemcsak a pénzügyi szektorban és nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon is versenyeznek a munkavállalókért. Emiatt „kész” munkavállalót nagyon nehéz találni, emiatt elment a fókusz a „potenciál” irányába. Felhívta a figyelmet, hogy a mentoring rendszer ezért is fontos, hogy a vállalatok ki tudják neveli a munkaerőt:

de nem csak kinevelni kell, hanem meg is tartani

– hangsúlyozta.

Mint mondta, ezek a globális változások a jegybankban is megmutatkoznak. Nekik is szükségük van a magasan kvalifikált munkatársakra, és ezért olyan szakmai műhelyeket, munkahelyet alakítanak ki, hogy meg is tudják őket tartani.

Bejönnek az új technológiák, az új szakmák

Ahogy fejlődik a technológia, olyan új fogalmak jelentek meg, mint a digitalizáció, automatizáció, robotika és mesterséges intelligencia – ezeket a fogalmakat meg kell tanulni alkalmazni. Amellett, hogy ezek a modernizáció adta lehetőségek a termelésben segíteni fognak, az MNB alelnöke felhívta a figyelmet, hogy ettől függetlenül az emberre mindig szükség lesz. A kreativitás, empátia, problémamegoldó-képesség: ezek olyan tulajdonságok, melyeket a gépek nem tudnak pótolni és kulcsfontosságúak maradnak a munkahelyi sikerek elérésében.

Arról is beszélt, hogy amikor átalakul egy piac, az oktatás szerepe felerősödik, a munkáltatóknak pedig ki kell venni ebből a szerepüket.

A Magyar Nemzeti Bank biztosítani tudja az élethosszig tartó tanulást: Kandrács kiemelte vezetői programjukat, az Ezerarcú MNB sorozatukat. Hozzátette, hogy számtalan egyéb programjuk van, mely a kollégák fejlődését, vagy éppen kikapcsolódását szolgálják, mert

a munkavállalók fizikai és lelki egészségére is oda kell figyelni.

A rengeteg ülőmunka miatt ez nagyon fontos, ezt hivatott támogatni a jegybank sportköre, melyben már 17 szakosztály közül válogathatnak a dolgozók.

Távmunkára is van lehetőség heti két napban. Muszáj dolgozni egyfajta márkaépítésen is, hogy az álláskereső megítélésében egy vonzó munkahely legyen a jegybank, mert ez ad lehetőséget a további kiváló munkaerő bevonzására és megtartására – zárta előadását a jegybank alelnöke.

Ezek a magyar vezérigazgatók legnagyobb félelmei

Reguly Márta a PwC Magyarország HR tanácsadási vezetője Kulcsmunkaerő bevonzása és megtartása a pénzügyi szektorban című előadásában elmondta, hogy a legnagyobb kitettséget továbbra is az infláció, a munkaerőhiány és a gazdasági ingadozás jelentik. Kutatásukból kiderült, hogy az előbbi problémák mellett a magyar vezérigazgatók félelmei között található még a geopolitikai konfliktus, a kiberkockázat, az egészségügyi kockázat, a klímaváltozás és a társadalmi egyenlőtlenség. Mindemellett a optimisták is:

a hazai cégvezetők 60 százaléka számít a magyar gazdaság gyorsulására 2024-ben.

A tanácsadási vezető beszélt az úgynevezett a legfrissebb „megatrendekről” is. Ezek közül a legerősebb a digitalizáció hatása a munkaerőpiacra. A munkaerő állományra is hatással van – jelezte. Másik ilyen trend a munkaerőhiány, 10 évvel ezelőtt például még egyértelmű volt, ki interjúztat ki egy állásra jelentkezésnél, manapság ez nem mindig egyértelmű. Hangsúlyozta, azért a pénzügyi szektor magasan képzett munkavállalói lehetnek csak ilyen magabiztosak. Az is változóban van, ahogy a mindennapi munkavégzés átalakult: a távmunka egy ideig alapelvárás volt, mára azonban egyre több munkahely kéri a dolgozóit, járjanak be a hétköznapokon az irodába.

Az a tapasztalata, hogy azok a szervezetek, ahol teljesítmény alapú, bizalmi kultúra van, azaz mindenki tudja, mi a feladata, vannak mérőszámok, melyekkel lehet ellenőrizni a teljesítményt, a hibrid munkába járás továbbra is fenntartható.

Előadásában arról is beszélt, hogy a pénzügyi szektor iránt érdeklődőknek ezek a legfontosabb elvárások, amikor állás után néznek a piacon:

Alapbér Túlórakifizetés Bónusz Karrierlehetőségek Továbbképzési lehetőségek Magánélet tiszteletben tartása Jóllétet, kényelmet támogató munkakörnyezet Értelmes, értékteremtő munka Támogató, együttműködő csapat Munkahely biztonsága

A rendezvény egy kerekasztal-beszélgetéssel zárult, melyen Reguly Márta, Sándor Márk István, a Magyar Nemzeti Bank Humánerőforrás-menedzsment igazgatóságának igazgatója, Bertalan Imre, az OTP Bank Humánerőforrás Gazdálkodási Igazgatóságának ügyvezető igazgatója, Kocziszky György a Budapesti Metropolitan Egyetem rektora értekezett a szegmens legaktuálisabb trendjeiről.