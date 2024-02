A Spar újabb akcióval készül: a „Duplán olcsóbb!” mellett 2+1 akciót is indít. Nemcsak folytatódik a Spar nagy sikerű akciója, hanem újabb kedvezményekkel is kiegészül: az Interspar hipermarketekben 38 terméknél kettőt fizetsz, hármat vihetsz akció is vár.

Fotó: SPAR

A Spar akciós termékeinek köre 2024. február 22-től fog bővülni, valamint az Interspar hipermarketekben 38 termék esetében, ha kettőt vásárolunk, a harmadikat ingyen vihetjük haza. Folytatódik a „Duplán olcsóbb” promóció is.

Az akciós szórólapokban szereplő termékekből kettő vásárlása esetén a másodikra jelentős, akár 70 százalékos kedvezmény is járhat.

Az érintett termékek között olyan közkedvelt Spar márkatermékek kaptak helyet, mint a 450 grammos fagyasztott málna, a 430 grammos szeletelt, ecetes cékla, vagy a 100 grammos dán szalámi, továbbá akciós a 100 grammos Nescafé Gold Instant kávé és a 250 grammos Tchibo Family őrölt kávé is. Ezeken kívül több háztartási terméket is olcsóbban vehetünk meg párban.

A bolthálózat ezen kívül számos egyéb akcióval segít abban, hogy több pénz maradjon az év első hónapjaiban a pénztárcádban.

Március végéig háromszáz közkedvelt termék árát rögzítette a vállalat az Árstop Extra Promóciója keretein belül.

Ezenkívül a kibővült akciós újságokban hetente csaknem ezer kedvezményes termékkel találkozhatsz. Érdemes figyelni a MySpar mobilalkalmazást is, ahol megtalálhatod a kiemelt árucikkekre vonatkozó kuponajánlatokat és a 20 százalékos vásárlási kupon digitális verzióját.