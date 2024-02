A készpénzforgalomból mindössze 363 darab forinthamisítványt szűrtek ki tavaly a harmadik negyedév végéig. Ez az adat a forinthoz hasonló nemzeti valuták sorában továbbra is kiemelten kedvezőnek tekinthető – közölte a Világgazdasággal a Magyar Nemzeti Bank, miután azt szerettük volna megtudni, hogy mennyire hamisítják a magyar fizetőeszközt, illetve az eurót, és milyen tendenciát tapasztal ezen a téren a jegybank.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Bár az utolsó negyedévről még nincs adat, de várhatóan a tavalyi egész éves eredmény is jobb lehet a 2022-esnél, amikor összesen 518 darab hamis címletet találtak a hatóságok, ami nemzetközi összehasonlításban is nagyon alacsony szám.

A lefoglalt forint hamisítványok döntő többsége a 20 ezer és a 10 ezer forintos bankjegyek közül került ki tavaly (2022-ben a 90 százalékát tették ki).

Ami a hamisítás módszereit illeti, változatlanul az irodai sokszorosító eszközök – színes fénymásolók, printerek – használata jellemző. Ugyanakkor a jegybank szerint az esetenként megtévesztő hamisítványok egyszerű érzékszervi vizsgálatokkal, tehát

tapintással,

fény felé tartva átnézetben vagy mozgatással, illetve

a pénztárakban alkalmazott kombinált UV-A és UV-C lámpa alatti ellenőrzéssel kiszűrhetők.

Több a hamis euró, mint a forint

A jegybank szakértői továbbá 2362 darab különböző valutahamisítványt, ezen belül is legnagyobb számban 2270 darab hamis euróbankjegyet vizsgáltak meg tavaly szeptember végéig. Ez jelentős megugrás a 2022-es adathoz képest, amikor 480 hamis eurót találtak. Mindez azért is figyelemre méltó, mert

Szlovákiában, ahol a hivatalos fizetőeszköz az euró, tavaly a magyarnál kevesebb hamisítványra bukkantak, mint nálunk, tehát idehaza mintha többen csalnának az euróval.

A pozsonyi Új szó arról írt a héten, hogy Szlovákiában 2023-ban 1697 hamis euróbankjegyet foglaltak le – ebből 940-et, vagyis több mint a felét csak azt követően, hogy már forgalomba kerültek. Ráadásul a hamisított euróbankjegyek száma ott is megugrott az egy évvel korábbi 771 darabhoz képest, de még így is összességében jobban állnak a többi eurózónás országhoz viszonyítva, ahol a pénzhamisítás jóval nagyobb méreteket ölt. A szlovák jegybank szerint mindez talán annak is köszönhető, hogy a lefoglalt hamis bankjegyek minősége többnyire jó.