A gyomorrák továbbra is jelentős egészségügyi probléma világszerte, beleértve Magyarországot is. A legfrissebb adatok szerint a negyedik leggyakoribb daganatos megbetegedés és a második leggyakoribb halálozási ok a daganatos betegségek között világszerte, Európában az ötödik. A halálozási arány is magas, mivel általában csak a betegség késői stádiumában ismerik fel. A mesterséges intelligencia hasznos lehet a gyomorrák elleni felfegyverkezésben.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint évente több mint egymillió új gyomorrákesetet diagnosztizálnak, és mintegy 783 ezer ember hal meg a betegség következtében – Magyarországon pedig a gyomorrák előfordulása még magasabb, mint a fejlett országokban általában.

Miként lehet megtalálni a Helicobacter pylorit?

Idehaza a statisztikák szerint az elmúlt években évente több mint 3000 új esetet regisztráltak, és a halálozási arány ugyancsak magas, évente 2500 honfitársunkat veszítjük el miatta – és ez már valamelyest jobb adat, mint a nyolcvanas évekbeli, amikor még évi 4000 halálesetet regisztráltak itthon a gyomorrák következtében.

Az előfordulás és a halálozás az életkorral nő, a férfiak körében pedig fokozottan magas az arány.

A gyomorrák kockázati tényezői közé tartoznak a következők:

alkoholfogyasztás,

dohányzás,

genetikai és környezeti tényezők,

Helicobacter pylori-fertőzés,

helytelen táplálkozás (például túlzott vöröshús-, fűszer-, illetve sófogyasztás) .

Ezek közül a Helicobacter pylori baktérium a legfontosabb rizikófaktor, mivel a lakosság csaknem fele fertőzött általa, a harmadik világban 80-90 százalék. Ez a kórokozó a szülőktől vándorol át az utódokra, és felelős a fekélyek, a gyomorlimfóma kialakulásáért, a gyomorhurut-betegségekért, ez okozza a gyomorgyulladást is, ami pedig idővel hozzájárul a gyomorrák kialakulásához.

Ennek a baktériumnak nincs különösebb tünete, a fertőzöttek 85 százaléka sosem észleli, ezért is nehéz felismerni, ráadásul számos antibiotikumnak ellenáll. Pedig a megtalálása kulcsfontosságú lehetne.

„Rövid távon a tudósok azt tapasztalták: ha kiirtják a gyomorból a Helicobacter pylorit, akkor szinte megszűnik a fekélybetegség, és ezzel együtt a gyomorrák előfordulása is csökken” – mondta Madácsy László, az Endo-Kapszula Magánorvosi Centrum vezetője.

Felfegyverkezhetünk: csatát nyerő eszköz lehet a mesterséges intelligencia

A szakértő kifejtette: a legnagyobb nehézség, hogy a betegség nem derül ki időben, pedig a korai felismerés és a megelőző intézkedések, például a rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatok és az egészséges életmód kialakítása mind fontosak volnának a gyomorrák kockázatának csökkentése érdekében. A Magyarországon elérhető egészségügyi intézkedések között szerepel a gasztroenterológiai szűrővizsgálatok rendszeres elvégzése és persze az egészséges életmódra való ösztönzés.

Nehéz a diagnosztizálás, ráadásul rendkívül gonosz betegség a gyomorrák.

Ázsiában ötvenéves kortól az egész lakosságra kiterjedő gasztroszkópos szűrőprogramokat is szerveznek, és a professzor szerint nagy áttörés volt a mágneses gyomorkapszula endoszkópia: míg az ingyenes gyomortükrözésre a helyi lakosság fele megy csak el, a modern, alternatív vizsgálatra jóval többen. Ez az eljárás a Távol-Keleten másfél-két évente ismételhető, mivel tanulmányok szerint ez az az időtartam, amíg egy tumor képes kialakulni a gyomornyálkahártya mélyrétegeiben.

Itt jön képbe a mesterséges intelligencia (MI), amely segíthet azonosítani a korai stádiumban lévő rákos sejteket: az algoritmusok képesek lehetnek azon jelek és minták felismerésére, amelyek emberi szem számára észrevétlenek lehetnek, és segíthet a kezelési tervek kialakításában is.

A korai gyomorráknak 70-80 százalékos a gyógyhajlama, azonban felismerése endoszkóppal és kapszulával is bonyolult, mert csupán 3-5 milliméter nagyságú piros pötty a gyomor nyálkahártyáján.

„Nehéz különbséget tenni a felmaródás és a korai gyomorrák között, azonban a kapszulaendoszkópia során a mesterséges intelligencia kijelöli azokat a területeket, ahol gyanítja, hogy eltérés van, és javasolja a terület további kivizsgálását” – folytatta Madácsy László.

Megoldás kemoterápia vagy sebészi beavatkozás nélkül

A gépi tanulás és az adatelemzés segítségével az orvosok képesek lehetnek az egyéni betegadatok alapján személyre szabott terápiás megközelítéseket is kialakítani. Ez lehetővé teszi az optimális kezelési stratégiák meghatározását, minimalizálva a mellékhatásokat, ugyanakkor maximalizálva a sikeres gyógyulás esélyeit.

Nagyon magas az öt éven belüli halálozás, valamint nagyon rossz prognózisú betegségről van szó, amely bármely életkorban megjelenhet

– tette hozzá Madácsy László, kiemelve, hogy az említett európai vizsgálati folyamatok miatt hazánkban szinte sosem veszik észre időben a betegséget, viszont a távol-keleti szűrőprogramokban gyakran időben kiszűrik, majd kemoterápiás, sebészi beavatkozás nélkül, endoszkópos műtéttel, belülről el tudják távolítani a daganatot.

Továbbá az MI-rendszerek támogathatják a (költség)hatékonyabb egészségügyi ellátást is, hiszen az automatizált diagnosztikai eszközök segítségével csökkenthető a diagnózisra fordított idő, és növelhető az orvosok hatékonysága, jobban kihasználhatók az egészségügyi erőforrások.