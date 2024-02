Az elmúlt hónapok projekt-előkészítési munkájának eredményeként benyújtotta nyíregyházi beruházásához kapcsolódó első környezetvédelmi engedélykérelmét a Sunwoda Hungary. Pozitív elbírálás esetén az egyes ütem épületeire vonatkozó talaj-előkészítő munkálatok, vagyis a cölöpözés és a mélyalapozás, várhatóan tavasszal indulhatnak meg a területen – derült ki a vállalat csütörtöki közleményéből.

Nagy érdeklődés övezte 2023-ban a Sunwoda bejelentését.

Fotó: Sipeki Péter

A kínai Sunwoda cégcsoport elektromobilitási vállalataként funkcionáló Sunwoda Mobility Energy Technology még 2023 júliusában jelentette be, hogy eddigi legmodernebb gyárát, egyben első európai üzemét Nyíregyházán, a Déli Ipari Park területén építi fel. A tervek szerint a magyarországi leányvállalat, a Sunwoda Hungary Kelet-Magyarország egyik legnagyobb gazdasági szereplőjeként és munkáltatójaként érkezik Nyíregyházára.

A projekt első ütemében épülő üzemrészekben a tervek szerint két éven belül indulhat a termelés.

A jelenlegi, mélyépítési munkálatokhoz kapcsolódó, most benyújtott engedélykérelem a tereprendezési és cölöpözési munkálatokra vonatkozik. A beruházó a talaj felső termőrétegének lefejtése, a terület kiegyenlítése mellett a talajrétegek stabilizálásához és az első ütem épületeinek előkészítéséhez kérte az illetékes hatóságok hozzájárulását. A jelenleg is zajló régészeti feltárásokhoz és a kapcsolódó egyéb előkészítő munkálatokhoz hasonlóan – az engedélykérelem pozitív elbírálása esetén – az épületek alapozási és cölöpözési munkálatainak megkezdése is a beruházó saját kockázatára zajlik majd, az egyéb hatósági engedélyek megszerzésével párhuzamosan.

Mint ismert, a szintén kínai CATL debreceni akkumulátorgyárával kapcsolatban komoly ügy robbant ki a környezethasználati engedély körül, végül a Debreceni Törvényszék hozott döntést.

A beruházás következő mérföldkövei a gyár környezetvédelmi dokumentációjának összeállítása és a teljes üzemre vonatkozó egységes környezethasználati engedély megszerzése. A közlemény szerint a cég vállalja a vonatkozó jogszabályi előírásoknál szigorúbb határérték-intervallumokon belül is az alacsonyabb értékek betartását. Korábban a levegőminőségre vonatkozóan is szigorú emissziós keretrendszer alkalmazásában egyezett meg a Sunwoda Hungary és a nyíregyházi vezetés, a megállapodás értelmében a zöldenergia-tárolók gyártásával kapcsolatban sokszor említett NMP (N-metil-2-pirrolidon) kibocsátására a vállalt határérték 1,0–1,8 milligramm per köbnanométer közötti tartományban marad pontforrásonként, ami a hazai és nemzetközi gyakorlathoz mérten is alacsonynak számítana.

A nyíregyházi üzem lehet a Sunwoda kínai akkumulátorgyártó első európai üzeme.

Fotó: Shutterstock

A Sunwoda Hungary csatlakozik a nyíregyházi önkormányzat által – a hatósági ellenőrzési rendszer mellett – saját hatáskörben kiépítésre kerülő monitoringrendszerhez, így a talaj-, csapadék- és szennyvíz, valamint a talaj- és levegőminőségre vonatkozó adatok folyamatosan nyomon követhetők lesznek a nyilvánosság számára, ezzel is elősegítve a hiteles és transzparens működést.

A szabolcsi vármegyeszékhely önkormányzata ezzel párhuzamosan folyamatosan fejleszti a Sunwoda Hungary gyártóegységének is otthont nyíregyházi Déli Ipari Parkot, ahol többek között egy új szennyvíztisztító telepet is tervez létesíteni. Az utóbbi 2026 második negyedévében várható átadását követően a kínai vállalat az üzem vízfelhasználását 90 százalékban tisztított szennyvízből tervezi fedezni, míg a kommunális vízfelhasználás a későbbiekben is az ivóvízhálózatról kerülne kiszolgálásra.