Nyisztor Péter több mint 20 éves szakmai karrierje során sokrétű bankpiaci tapasztalatot szerzett, nagyrészt vezetői munkakörben. Pályafutását 2000-ben az MBH Bank korábbi tagbankjánál, az MKB Bank Zrt.-nél kezdte, ahol később, 2007–2013 között igazgatóként is dolgozott. Ezt követően 2013-tól az FHB Bank vállalati területének irányításáért felelt, 2015-ben már az Eximbank vállalatfinanszírozási üzletágát vezette, azt követően az OTP Banknál töltött be vezetői tisztséget 2023 év végéig, ahol részt vett többek között az új vállalati kiszolgálási modellek kialakításában és azok implementálásában is.

Nyisztor Péter az ügyfélorientált szolgáltatásokban hisz.

Fotó: MBH Bank

Meggyőződésem, hogy a hosszú távú siker alapja az, amikor ügyfeleink teljes mértékben elégedettek szolgáltatásainkkal, ezért a velük való kapcsolattartás terén a kivételes ügyfélélmény és a hosszú távú partnerség kialakítására törekszünk.

Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat, és keressük az együttműködési lehetőségeket, hogy még jobban értsük partnereink felmerülő igényeit, és ezekre olyan megoldásokat találjunk, amelyek valóban hozzájárulnak vállalkozásaik sikereihez” – nyilatkozta Nyisztor Péter a kinevezése kapcsán.

Az MBH Bank hazánk egyik legnagyobb vállalati hitelezője, elődbankjai révén évtizedes tapasztalatokkal bíró hitelintézetként közel 13 000 közép- és nagyvállalat megbízható stratégiai partnere. Középvállalati ügyfelei kiszolgálására országszerte 32 üzletközpontot üzemeltet, valamint közel 500 bankfiókból álló hálózatára támaszkodva hatékonyan nyújt univerzális pénzügyi megoldásokat ezen ügyfélkörnek, többek között vállalatfinanszírozási, hitelezési és befektetési kérdésekben.