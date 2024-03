Az innováció a kulcs a fenntarthatósághoz

Az elmúlt években sikersztori sikersztorit követett a magyar startupvilágban, azonban mintha az elmúlt időszakban kicsit megcsappant volna a lelkesedés. Ha ez így van, mi történt?

Ez valóban így van, az elmúlt évek felemelkedése után volt egy visszaesés mostanában, ennek egyik oka az elérhető finanszírozási forrásoknak apadása. A befektetők, akik ezen a piacon eddig megjelentek, más befektetések irányába is elmozdultak, kevesebbet kockáztatnak.

Márton István: a visszaesés mindig a kockázatosabb iparágaknál jelentkezik először

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ez a világpiaci helyzetnek köszönhető?

Ne felejtsük el, hogy nem is olyan régen volt egy világjárvány és jelenleg is két helyszínen dúl olyan háború, melynek világpiaci következményei is vannak. A visszaesés mindig a kockázatosabb iparágaknál jelentkezik először. A korai fázisú startupok esetében azért viszonylag nagy kockázatról beszélünk, így talán nem is meglepő a visszaesés. Ez az időszak egy igazi erőmérő lehet a startupok számára. Akik most befektetéshez jutnak, azok nagy valószínűséggel egy minőségibb, jobb megoldást, jobb üzleti lehetőséget biztosító csapatok lesznek.

Mi az MVM, mint nagyvállalat szerepe az innováció támogatásában, az innovatív ötletek felkarolásában?

Széles spektrumon mozgunk, startupokkal való együttműködés mellett fókuszálunk a munkavállalói ötletek felkarolására és a belső innovációkra is. Sok kihívást látunk az elkövetkezendő években, ezeknek figyelembe vételével alakítottuk ki az MVM Csoport új stratégiáját. Látva azt, ahogy a piaci viszonyok alakulnak az energetikai iparágban, ahogy nő az energiaigény, emellett ahogy az ESG-elvárások egyre inkább megjelennek és meg is kell felelnünk nekik, ezek a kihívások egyre nagyobbak lehetnek. Ezek megoldását fenntartható módon kell megtennünk, ebben pedig az innováció tud választ jelenteni, ennek segítségével lehet megoldást találni. Továbbra is fontos az, hogy a cégcsoport kihívásainak megoldásába hatékonyan bevonjuk azokat az innovatív csapatokat, cégeket, startupokat, amikkel folyamatosan jobb termékeket és szolgáltatásokat nyújthatunk ügyfeleinknek.

Emellett a csoportnál dolgozó, 19 ezernél is több munkavállaló rengeteg potenciális lehetőség a jobbnál jobb ötletekre, és itt már nemcsak szigorúan energetikára gondolok, hanem akár a mindennapi vállalati működésre is.

Mire fókuszálnak ebben az évben?

Idén indítottuk el a nyolcadik MVM Edisont, ami immár inkább egy nagyvállalati inkubációs program. Az Edison kiemelten sokat változott az előző évekhez képest, így ez már önmagában komoly figyelmet kap a folyamataink szempontjából. A startupokat már nem egy 8 hetes program során készítjük fel egy klasszikus startup pitch-re. A program gyakorlatilag fél éves közös fejlesztést jelent, melynek eredményeként közös innovációkat hozunk létre, így a figyelem elsődlegesen a terméken, szolgáltatáson van és kevésbé a startup befektetésen. Ez egy más megközelítés, mint a korábbi években volt.