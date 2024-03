Már csak a közel nulla energiaigényű új lakóépületek kaphatnak használatbavételi engedélyt

Egy új szabályozásváltozás ráirányítja a figyelmet az olyan modern hőszigetelő anyagokra, melyekkel helyet takaríthatunk meg – akár a telken, akár a belső térben. A szakértő szerint a mai négyzetméteráraknál ez milliós spórolást is jelenthet. Várady Gyula a Világgazdaságnak többek között a különböző megoldásokról és az energetikai felújítás helyes sorrendjéről is beszélt, valamint azt is elárulta, melyek a legideálisabb körülmények a hőszigetelésre.

2024.03.23. 17:19 | Szerző: Nagy Péter

Az idei építkezési szezonban látjuk a gyakorlatban megvalósulni a 2023 év végi szabályozást, mely alapján csak a közel nulla energiaigényű új lakóépületek kaphatnak használatbavételi engedélyt – mondta a Világgazdaságnak a BACHL Kft. értékesítési vezetője, Várady Gyula. Hozzátette: az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló, tavaly novemberben élesített kormányrendelet kihívások elé állítja a hazai építőipar szereplőit. „Mostantól még inkább az energiatakarékosság és a modern hőszigetelési technológiák kerülnek a fókuszba, ez jelentősen átalakítja az építkezési gyakorlatot Magyarországon. A szabályozásváltozás pedig ráirányítja a figyelmet az olyan modern hőszigetelő anyagokra, melyekkel helyet takaríthatunk meg – akár a telken, akár a belső térben. Ez a mai négyzetméteráraknál milliós spórolást is jelenthet” – mutatott rá a szakember. A modern hőszigetelő anyagokkal nem csak helyet, hanem pénzt is megtakaríthatunk /Fotó: BACHL Kft. Korszerű hőszigetelés: akár 40-50 éven keresztül is védelmet nyújthat Kiemelte: a hőszigetelési megoldások választéka széles, ám nem mindegyikük felel meg egyformán a közel nulla energiaigényű épületek szigorú követelményeinek. A választás során ugyanis figyelembe kell venni a felhasználási területet,

az anyagok hővezetési tényezőjét, tartósságát és nem utolsósorban

előbbi környezetre gyakorolt hatását is. A korszerű hőszigetelések lehetővé teszik a vékonyabb, de a hagyományos polisztirol vagy kőzetgyapot szigeteléssel megegyező hatékonyságú megoldások alkalmazását, és akár 40-50 éves távlatra is biztos megoldást jelentenek – magyarázta „színes” termékpalettájukra utalva. A hőszigetelés ugyanakkor nem csupán a fűtési költségek csökkentését célzó eszköz, hanem az ingatlan értékének növeléséről is gondoskodhatunk vele – szúrja közbe. Ideális hőszigetelés: 10 fok felett van a hőmérséklet, de nincs túl meleg és nem tűz a nap A legmodernebb technológiák, mint a grafitadalékkal készült polisztirol, jelentős előrelépést jelentenek. Ezek az anyagok amellett, hogy javítják a hőszigetelési hatékonyságot, lehetővé teszik az épületek alapterületének optimalizálását is, hiszen vékonyabb szigetelés mellett több hasznos teret nyerhetünk, és kevesebb anyag felhasználásával is elérhetjük a kívánt hőszigetelési értékeket – fogalmazott Várady. A szigeteléshez ideális időszak az április–május, illetve a szeptember–október, amikor az időjárási körülmények – 10 fok felett van a hőmérséklet, de nincs túl meleg és nem tűz a nap – kedveznek. A minőségen azonban nem érdemes spórolni: a jó hőszigetelés hosszú távon megtérül, és biztosítja az ingatlan kényelmét és energiahatékonyságát” – közölte a BACHL Kft. értékesítési vezetője. Ideális hőszigetelés: 10 fok felett van a hőmérséklet, de nincs túl meleg és nem tűz a nap /Fotó: BACHL Kft. Az energetikai felújítás a tetőszerkezet- és padlásszigeteléssel kezdődik Arról is beszélt, hogy az energetikai felújítás helyes sorrendje: a tetőszerkezet- és padlásszigetelés, a nyílászárók cseréje és szigetelése, a homlokzat és padló hőszigetelése, majd végül a gépészet és fűtéskorszerűsítés. Szerinte a régi nyílászárókkal rendelkező, felújítás előtt álló épületek esetében nem érdemes a homlokzatot szigetelni, mert az később megsérülhet az ablakcsere miatti visszabontás során. A grafitos hőszigetelő anyagokkal végzett munkálatok különösen kedvezők lehetnek a DIY (Csináld magad!)-projektek során, mivel ezek könnyen kezelhetők és kiváló hőszigetelést biztosítanak, de bizonyos alapelveket szem előtt kell tartani – magyarázta.