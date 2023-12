Úgy alacsony a gázigény, hogy nem mer fűteni a kisfogyasztó, de van kiút: megoldások Kádár-kockákra

Továbbra sem mer fűteni a magyar kisfogyasztó, a háztartási gázfogyasztás pedig nem azért szinte azonos az elmúlt év hasonló időszakával, mert felpörögtek volna az energiahatékonysági beruházások – áll abban az elemzésben, amelyet Pálffy Anikó és Illésné Szécsi Ilona készített, és a Magyar Energiahatékonysági Intézet küldött el lapunknak.

Meg kell akadályozni a hő elszökését.

Fotó: Szakony Attila/Zalai Hirlap

Mint írják, a gázzal való spórolás is jó kibocsátáscsökkentési szempontból, de jelentősen rontja a lakosság komfortérzetét és fenntartja az energiaszegénységet. Valódi, tartós rezsicsökkentést az energiahatékonysági beruházások hozhatnak, egy komplex felújítás akár 80 százalékos energiamegtakarítást is ígér. Ez a Kádár-kockák esetében havi 85-90 ezer forintot is jelenthet, miközben a ház ingatlanpiaci értéke akár 50 százalékkal is nőhet.

A teljes felújítás 9-12 év alatt térülhet meg a jelenlegi piaci árak alapján és a fűtési módtól függően. Uniós forrás is várható, de az elavult gázkazánok cseréjének támogatását hamarosan kivezetik.

Megugrott a szigeteletlen Kádár-kockák rezsije

A 2022. júliusi rezsiemelés óta az átlagfogyasztás (évi 1729 köbméter) feletti gázfelhasználásért hétszeres árat kell fizetni – olvasható az elemzésben. Ez elsősorban az 1990 előtt épült családi házak havi rezsiköltségét többszörözte meg, főként a nagyobb alapterületűekét: a Kádár-kockák energiaköltsége a korábbi 5-6-szorosára nőtt. E házak építésekor nem volt szempont az alacsony energiafelhasználás, így nemcsak kevéssé korszerű építőanyagok felhasználásával, hanem hőszigetelés nélkül, korszerűtlen nyílászárókkal és rossz hatékonyságú fűtési rendszerrel épültek.

Egy átlagos Kádár-kocka ház energiafogyasztása évente 450-500 kilowattóra négyzetméterenként, azaz 4-5-szöröse egy korszerű épületének, és kétszerese a a panellakások átlagos fogyasztásának.

Falak, tető, nyílászárók – felújítási sorrend

Egy családi ház esetében a legtöbb energia a homlokzaton és az oldalfalakon távozik a nagy felület miatt. Átlagosan az energia 25-35 százaléka szökik el a falakon át. Jelentős, 25 százalék körüli a veszteség a tetőn/padláson át, és ugyanekkora a régi nyílászárók miatt. A szigeteletlen padlón, pincefödémen keresztül a meleg 15-20 százaléka szökik el. Mindebből már nagyjából körvonalazódik, minek a felújításába érdemes belevágni a legnagyobb energiamegtakarítás érdekében.

A külső hőszigetelés hozza a legtöbb megtakarítást, egy Kádár-kocka ház esetében akár 55-60 százalékost is.

A fűtéskorszerűsítéssel 50-55 százalékos energiamegtakarítás is elérhető az 1960 és 80 között épült korszerűtlen családi házak esetében, míg a nyílászárók cseréjével 10-15 százalék, a tető vagy padlásfödém szigetelésével pedig 20-30 százalék. Ezek kombinálásával még nagyobb az energiamegtakarítás, és a felújítással járó kellemetlenségek is letudható egy lépésben.

A Kádár-kocka esetében

az épületburok felújítása, azaz a hőszigetelés és nyílászárócsere esetében 70 százalékot,

a hőszigetelés és fűtéskorszerűsítés 70-75 százalékot,

a nyílászárócsere és fűtéskorszerűsítés mintegy 40 százalékot,

a teljes felújítás pedig akár 80 százalékos energiamegtakarítást is hozhat.

Alacsonyabb rezsi, egészségesebb, értékesebb és esztétikusabb ház

Az úgynevezett mélyfelújítás számos más, sokrétű előnnyel is. Ilyen a

kényelmünk növekedése: télen melegebb, nyáron hűvösebb és huzatmentes lesz a ház.

Egészségesebb lesz a beltéri levegő, megszűnik a penész, a doh.

A berendezéseket jobban lehet szabályozni, akár programozni is.

Csendesebb, esztétikusabb lesz a ház és a felújítás után már nem leszünk kiszolgáltatva az esetleges rezsiemelésnek a minimális energiafelhasználásnak köszönhetően.

Ingatlanunk értéke egy komplex felújítás eredményeként akár 50 százalékkal is nőhet.

Az energiamegtakakarítás és a rezsiköltség csökkenése a rezsilimit alatti alacsonyabb gázár miatt nem egyenesen arányos, de így is rengeteget lehet spórolni. Egy Kádár-kockánál havonta

a homlokzati hőszigeteléssel 60-66 ezer forintot,

a fűtéskorszerűsítéssel 55-60 ezer forintot,

nyílászárócserével 10-16 ezer forintot,

padlásfödém-szigeteléssel 25-30 ezer forintot,

teljes felújítással pedig 85-90 ezer forintot,

ha előtte 20 fokra volt fűtve a teljes ház.

E számokból kalkulálva és 2022-es építési árakkal számolva egy 1960–80 között épült Kádár-kockánál

a kondenzációs gázkazán beépítése 1,9 év alatt,

a födémszigetelés 2,7 év alatt,

teljes hőszigetelés 4,1 év alatt,

míg az ablakcsere 15 év alatt térül meg.

A teljes felújítás megtérülési ideje kondenzációs gázkazánra való váltás esetén 9,2 év, míg hőszivattyús fűtéssel 11,7 év.

Majdnem minden bank kínál felújítási hitelt, és az uniós források megnyílásával valamekkora energiahatékonysági támogatás is várható. Mindkét esetben a finanszírozás minimum 30 százalékos energiamegtakarításhoz kötött, amit beruházás előtti és utáni energiatanúsítvánnyal kell igazolni.

Könnyen összejön a 30 százalék

Családi házaknál a homlokzati hőszigetelés ennél a 30 százaléknál önmagában is többet hozhat, a padlásfödém-szigetelés nyílászárócserével kombinálva is átlépi ezt a határt, de a fűtéskorszerűsítés is bőven 30 százalék fölött járhat. Ha homlokzati hőszigetelést teszünk fel, az ÉKM-rendelet szerint jelentős felújítást hajtunk végre, amely során évenként és négyzetméterenként 150 kilowattórás fogyasztást kell elérnünk. Ehhez lehet, hogy a régi nyílászárókat vagy az elavult fűtést is korszerűsítenünk kell.