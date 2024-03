Megszorításokról szó sem lehet. Ez egy baloldali-liberális hozzáállás, hogy amikor a költségvetéshez hozzá kell nyúlni, akkor egyből a megszorítás jut egyesek eszébe – válaszolta a Világgazdaság érdeklődésére Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, akit annak kapcsán kérdeztünk egy sajtóeseményen, hogy februárban több mint 1700 milliárddal nőtt a költségvetés hiánya, Bod Péter Ákos, az MNB korábbi elnöke szerint emiatt legkésőbb nyáron megszorításokra lesz szükség.

Nagy Márton: a februári hiányt elsősorban az áfa-visszautalások, a prémium-államkötvény kamatai, illetve a 13. havi dobta meg. Fotó: Bruzák Noémi

Nagy Márton szerint többször bebizonyították, hogy lehet úgy finomhangolni a költségvetést, hogy ne kelljen megszorításokat alkalmazni. Ez a finomhangolás most is bekövetkezhet a kiadási oldalon. A februári hiányadatról elmondta, elsősorban áfa-visszautalások, a prémium-államkötvény kamatai, illetve a 13. havi nyugdíj dobta meg.

A fogyasztás helyreállása meg fog történni – mondta a nemzetgazdasági miniszter, aki nem aggódik ebben a körben, és az miatt sem. Hozzátette:

Az infláció lefeküdt, és kiütés után ott is marad,

ezt a nagyfrekvenciás adatok is alátámasztják. Az alapanyagárak csökkenése miatt nem képesek emelni az áruk árát a kisker láncok, emiatt a jegybanki kamatcsökkentésnek van tere – tette hozzá.

Azzal folytatta, hogy az és a növekedés nagyobb probléma,

elismerte, hogy az idei 4 százalékos GDP-bővülés nem realitás.

Ez elsősorban az exportpiacaink gyengélkedése miatt van, ami egy olyan exogén tényező, ami tőlünk független. Úgy fogalmazott, hogy a külpiacaink olyan mértékben remegtek meg, hogy ez a magyar gazdaságra is kihat. (Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője előző nap a Bruttóban szintén arról beszélt, hogy hiányoznak a növekedés támaszai, szerinte a kérdés csak az, hogy a 2,5 vagy a 3 százalékhoz leszünk-e közelebb.)

Nem szokott Matolcsyval beszélni, de nem ez számít

Én nem szoktam vele beszélni

– ezt válaszolta az ATV kérdésére, hogy tartja-e még a kapcsolatot korábbi főnökével, Matolcsy Györggyel. A Bloomberg pár napja azt írta, hogy a miniszterelnök és a jegybankelnök között megszakadt a kapcsolat. Bár ezt cáfolta azóta az MNB, Matolcsy György már korábban is támadta a nemzetgazdasági minisztert. A tárcavezető szerint kollegáliás együttműködés van az intézmények révén, ami államtitkári szinten megtörténik, „ez pedig sokkal fontosabb annál, hogy az emberek között milyen kapcsolat van”. Hozzátette, hogy a gazdaságnak mindettől függetlenül működnie kell.

Nagyon közel a lezárás, nyáron meglesz a reptér

Nagyon közel van a lezárás. Azt kell megérteni, hogy a repteret eladni könnyű, visszavenni nehéz

– mondta újságírói kérdésre a reptér visszavásárlásáról, amelynek lezárását korábban decemberre, majd később február végére várta a tárcavezető. A miniszter szerint, figyelembe véve, hogy mekkora ez a tranzakció – amely az ország valaha volt legnagyobb eszközvásárlása –, rettentően komplex az üzlet, ugyanis nem csak a tulajdonosokkal, a hitelezőkkel is meg kell egyezni. „Ha ön belelátna ebbe, akkor azt mondaná, hogy ez az ügy nagyon gyorsan halad” – jegyezte meg. Hozzátette, hogy az állam mindenképpen piaci befektetővel akarja megvásárolni a repteret.

Indult az MGFÜ mint új koordinációs és támogató szerv

Elindul a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség, azzal a céllal, hogy a kkv-kat átsegítse a nehézségeken – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Ismertetése szerint az IFKA utódjaként létrejövő szervezet a kkv-stratégia mentén végzi majd tevékenységét, amely öt pillérre épül:

a növekedés értékteremtő képességének emelése, kiszámítható keretek biztosítása, a kkv-k termelékenységének növelése, a kkv-k megfelelő finanszírozáshoz segítése a tőke és garanciaprogramok révén, a kkv-k exportképességének növelése.

Elmondta, hogy a Giop Plusz, ebben a hónapban indulhat, majd áprilistól tudják a szerződéseket befogadni. Ezenkívül később több olyan olyan program születik, amely a kkv-k finanszírozását segíti majd. De nemcsak a szakmai munkát támogatja az MGFÜ, a hanem a lebonyolítói munkában is részt vesz. A kkv-k fejlődését 8 milliárd forint összegben tudják segíteni, ami hat programból áll: új beszállítói program indítása (potenciális beszállítók kinevelése), exportorirentált vállalatok segítése, a kkv-szektor ESG-hatékonyságának növelése, a Vali.hu üzemeltetése, modern minta, generációváltást segítő program kidolgozása.

A múlt héten az ESG-tanács megalakult, elnökségét a miniszter látja el, a következő hetekben a részletszabályok is meg fognak jelenni. Jelezte, hogy a járműbeszállítói programot idén is folytatják, közel 2 milliárdot szánnak rá, hogy a nagy autóipari cégek beszállítói közé egyre több magyar kkv kerüljön be, hogy az FDI multiplikációs hatását erősíteni tudják.

A miniszter hangsúlyozta, bár van javulás, de még mindig nagy a lemaradásuk hatékonyságban a kkv-knak a multiktól, ezért gyorsítani kell a kkv-k hatékonyságának javítását.

Vállalati kultúra fejlesztése – az MGFÜ feladata

„A kkv-stratégia felülvizsgálata lezajlott, a szakpolitika 84 akciótervet azonosított, ennek egyharmadát majd az MGFÜ koordinálja” – mondta Szabados Richárd az MGFÜ ügyvezető igazgatója, aki hozzátette: szeretnék összefogni a gazdasági szereplőket, ennek fényében kötöttek már korábban is együttműködési megállapodásokat, amit a jövőben is folytatnának. Abban is szeretnének előrelépni, hogy egykapus rendszerben működjön a kkv-k támogatása, ennek formája a Vali.hu. Tavaly itt már egy forrástérkép is beépült, de ezzel a fejlesztések nem állnak le, hamarosan az ipari parkokról is kifejlesztenek egy térképet.

Nem kérdés, hogy a vállalati kultúra fejlődése van fókuszban

– fogalmazott, hozzátéve, az MGFÜ egyfajta ernyőszervezet lesz, de programokat is megvalósítanak, harmadrészt pedig a hozzáadott érték növelésében segítik a vállalatokat.