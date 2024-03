Csökkent a tojás ára a boltokban a hatósági ár múlt évi kivezetése után, ugyanakkor egyes piacokon emelkedtek az árak, néhol kimondottan magas tojásárakkal is találkozhatunk – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Baromfi Termék Tanács és a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége (Tojásszövetség) körképéből. Ennek okai, hogy a nagyobb üzletek a bruttó beszerzési ár alatt nem értékesíthetik a tojást, a termék bekerült a kötelező 15 százalékos akciózási körbe is, valamint ezzel párhuzamosan megszűnt a beszerzési ár alatti értékesítés tilalma is. A szakmai szervezetek szerint a takarmánypiac, valamint az energiaszektor továbbra is viszonylag nyugodt marad, ez említett állami beavatkozások megmaradnak, valamint a forint sem gyengül jelentősen, akkor a tojás fogyasztói árában sem kell nagyobb emelkedésre számítani ebben az évben.

Sokféle tojás közül lehet választani a boltokban / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A kínálat bőséges: közel hetvenféle, különböző méretű és csomagolású tojásból választhatnak a vevők. Bár a termelési költségek idén kedvezőbbek, mint az előző években, de a ráfordítások mintegy 70 százalékát kitevő takarmány- és az energiaköltségek mérséklődése ellenére sem túl rózsás a tojáspiac helyzete.

A legnagyobb probléma az unióba nyomott áron érkező melynek mértéke 2021-hez képest majdnem a nyolcszorosára emelkedett, ráadásul a héjas tojás mellett már a feldolgozott tojásipari termékek is megjelentek.

A kormány nemzeti hatáskörben ugyan betiltotta az ukrán tojás- és baromfihúsimportot, a más tagállamokba érkező nagy mennyiségű ukrán tojás így is jelentős piaci zavart okoz.

Az Ukrajnából beáramló baromfihús és tojás veszélyezteti az uniós termelést Meg kell állítani az ukrán baromfihús- és tojásimportot, az Európai Unióba korlátlan mennyiségben érkező termékek ugyanis Európa önellátó képességét veszélyeztetik.

A hazai tojástermelés a teljes belső fogyasztás mintegy 80 százalékát képes kielégíteni, ezért a csúcsidőszakokban mindenképp behozatalra szorulunk. Az ugyanakkor a fogyasztók és a termelők szempontjából sem mindegy, hogy az importtojás honnan érkezik. A hazai tojástermelésre ugyanis szigorú élelmiszer-biztonsági, nyomonkövethetőségi, minőségi, állategészségügyi és állatjóléti előírások vonatkoznak, míg a harmadik országokból érkező import esetében az unióban betiltott gyógyszerek, takarmány-összetevők, valamint technológiák alkalmazásával, ellenőrizetlen körülmények között termelhetik meg az árut.

Magyarországon átlagosan 242 darab az egy főre vetített tojásfogyasztás évente, ami messze elmarad az 1990-es 389 darabos szinttől, bár némi növekedést mutat a 2010-es években tapasztalt mélyrepüléshez képest.