A déli és az északi járatban egyaránt lezárultak az M85-ös alagút szerkezeti munkálatai, így márciusban megkezdődhet a pályaszerkezetet befejező bazaltbeton terítése – írja a Magyar Építők. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházása a 780 méteres alagútpár mellett a Fertőrákos csomópont és a soproni országhatár közötti 4,2 kilométeres négysávos út kivitelezését is tartalmazza, továbbá az északnyugati soproni elkerülő út megépítését is.

Az ütemtervnek megfelelően az autóút végleges pályaszerkezetének kialakítása is elindulhat.

Fotó: Magyar Építők

A 2020 októberében indult projekt teljes költsége 53 milliárd forint.

A lap szerint a déli járatban január végén megtörtént a 17 centiméter vastag CKT-4 hidraulikus kötőanyagú alapréteg, valamint a 4 centiméter vastag AC-11 elválasztó aszfalt réteg behúzása teljes hosszban. Az AC-11 aszfaltréteg elhelyezése azért is jelentős, mert ezután kezdik meg az alagút belső falazatára rákerülő bevonat előkészítését.

A kivitelezési beszámoló szerint az ütemtervnek megfelelően az autóút végleges pályaszerkezetének kialakítása is elindulhat.

A pályaszerkezet felső rétegének kiépítését, azaz a 26 centiméter bazaltbeton terítését márciusra tervezi az SDD Konzorcium. Ehhez a munkafázishoz többek közt teljesülniük kell mindkét járatban a járdabetonozásnak, a bevonatkészítésnek, a kábelbehúzásoknak és a szerelvényezésnek a boltozatban.

Még nem is NATO-tag Svédország, de a szövetség zászlaja már vihart kavar a parlamentben

Annak a híre, hogy Magyarország is rábólinthat a svéd NATO-csatlakozásra, egyes svédországi képviselőket akkora izgalommal töltött el, hogy javaslatot tettek a szövetség zászlajának állandó jelleggel történő kifüggesztésére az ország törvényhozásában, a Riksdagban, valamint az épület körüli zászlórudakon.

A javaslatot a legkisebb kormánypárt, a Liberálisok külügyi szóvivője, Joar Forssell fogalmazta meg, ám nem nyert osztatlan tetszést, még a kormánykoalíción belül sem.

Von der Leyen: fel kell készülnünk a háborúra

A háború talán nincs a küszöbön az Európai Unióban, de fel kell készülni a kockázatokra, képesnek kell lenni megvédeni az európai érdekeket és értékeket a védelmi kapacitás megerősítése által – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban szerdán.

Sürgősen újjá kell építeni, meg kell erősíteni és modernizálni kell az EU-tagállamok fegyveres erőit. Szerinte a világban jelenleg egyre nagyobbra nő a „diktatúrák ligája”.

Európának

többet kell költenie, jobban kell költenie, európai módon kell költenie.

„A következő hetekben javaslatokat fogunk előterjeszteni az első európai iparvédelmi és hadiipari stratégiára” – mondta.

Egyben bejelentette a Védelmi Innovációs Hivatal létrehozását Kijevben.

Ursula von der Leyen szerint fel kell készülni a kockázatokra, képesnek kell lenni megvédeni az európai érdekeket.

Fotó: AFP

A Kreml nekiment Orbán Viktornak – üzentek a magyar kormányfőnek

Prágában úgy fogalmazott Orbán Viktor, hogy Magyarország nem akar újra közös határt Oroszországgal, mert a múltban rossz tapasztalatai voltak. A Kreml nem hagyta ezt szó nélkül.

Messze nem mindenben értünk egyet Orbán úrral, Oroszország nem jelent semmilyen veszélyt

– ellentétben azzal, amit most irigylésre méltó állandósággal ismételgetnek az Európai Unióban – egyetlen olyan államra sem, amely nem ellenséges Oroszországgal szemben, amely nem próbál meg ellen-Oroszországgá válni, tehát az ezzel kapcsolatos félelmek alaptalanok” – kommentálta a magyar miniszterelnök kijelentését a Kreml szóvivője.

Lázár János ismerteti a részleteket: így lehet péntektől utazni a MÁV-Volán járatain Magyarországon

A Világgazdaság élőben tudósított Lázár János építési és közlekedési miniszternek az új tarifarendszer indulása előtt tartott tájékoztatójáról.

Az építési és közlekedési miniszter még szerdán hirdette meg az eseményt, amelynek apropója már akkor is ismert volt: március 1-jétől, péntektől lép életbe az új tarifarendszer a magyar helyközi közlekedésben. Erről sokat írt a Világgazdaság is, a főbb változások azért is fontosak, mert az elmúlt 35 év – egyesek szerint az elmúlt száz év – legnagyobb átalakítása megy végbe a tömegközlekedésben, aminek lényegében két új termék, a vármegye- és az országbérlet ágyazott meg.

Pénzesőt hozott a vármegyebérlet

Lázár János először is köszönetet mondott a MÁV-Volán 56 ezer munkatársának, akik mindennap azért dolgoznak, hogy 4,5 millió ingázót juttassanak el a célállomásaikra. Ebben az együttműködésben lényeges elem volt, hogy a MÁV-Volánnál létrejött a hároméves béralku.

Ám az átalakítás nem jöhetett volna létre a kormány bátorsága nélkül. A március 1-jétől hatályos döntés az elmúlt évek legnagyobb rezsicsökkentése, mindenkinek kevesebb lesz a díjtétele, olcsóbban, egyszerűbben és igazságosabb feltételek mellett utazhat. Voltak ellendrukkerek, akik szerint az új tarifarendszer fenntarthatatlan lesz.

A tavaly tavasszal bevezetett vármegyebérlet és országbérlet rekordot rekordra halmoz: eddig összesen 6,8 millió darabot adtak el belőlük.