Folytatódik az amely 2024 júniusától megújult formában, előre meghatározott, 108 milliárd forintos keret erejéig áll ismét az ingatlantulajdonosok rendelkezésére. Az új támogatás a jogosultak körét tekintve rugalmasabb, hiszen ezúttal nem szerepel a feltételek között gyermekszámmal kapcsolatos elvárás, azonban a támogatás segítségével korszerűsíthető ingatlanok és az elvégezhető munkálatok köre is szűkebb, mint korábban – olvasható a Duna House közleményében.

Legalább harmincszázalékos energiamegtakarítást kell elérni, ezt pedig átfogó felújítással teljesíthetjük / Fotó: Shutterstock

„Az előző otthonfelújítási program népszerű volt ugyan, de ingatlanpiaci szempontból üdvözlendő az ingatlanra és a munkálatokra vonatkozó felhasználási feltételek szigorítása, hiszen korábban valóban nagyon sok volt a látványos, de energetikai szempontból nem jelentős felújítások aránya. A felhasználási kör szűkítése ellenére a Duna House várakozása szerint népszerű támogatási formáról lesz szó, amely nagy részben segítheti a minőségi előrelépést a családi házak esetében” – emelte ki a szakértő.

Az új támogatásnak köszönhetően arányaiban nőhet a korszerűbb családi házak száma, ami természetesen esetükben áremelkedést is eredményezhet,

ez azonban az ingatlanközvetítő szakértőinek várakozása szerint nem lesz kiugró, hanem a felújított és a felújítandó ingatlanok között eddig is jelen lévő különbségeket fogja tartani. „A korszerűbb, modernebb családi házak esetében eddig is akár plusz 10-20 százalékos árelőny volt alkalmazható az eladási folyamat során, ami mellett jóval gyorsabb értékesítési idővel számolhattak a tulajdonosok, az új támogatásnak köszönhetően ezeket az előnyöket szerezhetik meg az így felújított házak is” – folytatta Benedikt Károly.

Négyszázezer forintos jövedelem szükséges

Mivel a jogosultak köre korlátozott az új konstrukció esetében, ezért jogosan felmerülő kérdés, hogy hogyan váltható ki a támogatás, ha a modernizálásra váró családi ház nem 1990 előtt épült, vagy adott esetben más, egyéb feltételnek nem felel meg az ingatlan. A Credipass szakértői szerint az új támogatási rendszerből kimaradó, de erős felújítási kedvvel rendelkező családok számára két kedvező lehetőség is kínálkozik a piacon. Az új otthonteremtési támogatás keretében 1 millió forintos kötelező önerő felmutatása után 6 millió forint vehető fel kamatmentes formájában, maximum 8 éves futamidőre, ezért a Credipass szakértői kiszámolták, hogy milyen feltételekkel igényelhető egy 6 millió forintos piaci lakáshitel lakás-takarékpénztárral kombinálva ugyanezzel a futamidővel, valamint hogyan alakulnak a számok egy 6 millió forint értékű személyi kölcsön esetében.

Egy 8 éves futamidejű, hatmillió forint összegű, végig fix kamatozású személyi kölcsön a mai piaci viszonyok között (11–20 százalékos kamatozással) 95 és 125 ezer forintos havi törlesztőrészlettel igényelhető meg a szakértők számításai szerint. Ennek előnye, hogy akár egy hét alatt is átfuthat az igénylés a bankon, azonban hosszú távon, a teljes visszafizetést tekintve kevésbé éri meg, mint ugyanezt az összeget piaci lakáshitelként felvenni, a mai átlagos 6,5 százalékos kamaton. Az említett személyi kölcsön teljes visszafizetése a futamidő végére 9 és 12 millió forint között alakul, míg a 8 évre felvett piaci hitelnél ez csupán 7 millió 800 ezer forint, havi 80 ezer forintos törlesztőrészlet mellett. Ebben az esetben azonban számolni kell a hitelkérelmeknél megszokott, várhatóan egy hónapos átfutási idővel is, valamint mindkét konstrukció esetén fontos, hogy az ügyfélnek meg kell felelnie a bank által támasztott minimumjövedelmet célzó elvárásnak is. Összességében tehát kijelenthető, hogy jelenleg egy mediánbérrel, vagyis a KSH legfrissebb adatai szerint nettó 338 500 forint igazolható jövedelemmel rendelkező ügyfél mindkét esetben meg tudja magának engedni az igénylést, feltéve, hogy más hitellel nem rendelkezik, hiszen mindössze havi átlagosan 100 ezer forintos törlesztőrészlet terheléssel kell csupán számolni.