Magánegészségügy: megjelentek a részletfizetési akciók, egyre több a vállalati csomag A tavalyinál szolidabban emelkednek a magánegészségügyi szolgáltatások díjai idén, miközben megjelentek a nagy értékű beavatkozásokra kínált részletfizetési és egyéb kedvezmények is. Eltűnt a Covid idejére jellemző betegcunami, és már egyre kevesebb páciens fizeti saját zsebből a számlát. A Doktor24 csoport vezérigazgatója, Lancz Róbert a Világgazdaságnak arról is beszélt, hogy az elmúlt egy-másfél évben megnőtt az elhalasztott műtétek száma is, de nőtt a vállalati, biztosítói szerződéses csomagokból származó bevétel is.