Ez a konferencia arról szól, hogy a kormány versenyképességi stratégiáját megtárgyalja, valójában azonban a gazdaságot nem mi csináljuk, hanem önök - mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a tárca versenyképességi konferenciáján. A tárcavezető hozzátette, a magyar gazdaságban van egy igény, hogy konvergáljon, az unió átlagának 90 százalékát kellene elérni.

A kormány célja, hogy Magyarországon 2030-ra elérje a GDP-arányos a 100 százalékot, a beruházási ráta pedig 25 százalék fölé maradjon. Ehhez azonban logisztika is kell, aminek szerinte kulcságazatnak kell lennie a szállítás szektornak. Hangsúlyozta, a szállítást és biztosítani kell, ha nincs megfelelő autópálya, és vasút akkor az ipar sem tud teljesíteni.

Magyarország egyik legnyitottabb gazdaság, jelentős beruházási rátával. Jelezte, hogy az FDI önmagát is generálja, ez új tőkét jelent az országnak. Nem csak az új FDI számít, hanem a bent lévő profit tartalma is, tette hozzá.

Meg kell találni az együttműködést a külföldi és hazai tulajdonú cégek között

A gazdaság dualitásáról elmondta, hogy a külföldi cégeket kevésbé rángatta meg az teljesen más makrotényezők befolyásolják a magyarországi cégeket.

Meg kell találni az együttműködést, ezt a két gazdaságot egymásba kell tolni

- mondta a miniszter, aki szerint a külföldi vállalatok két és félszer hatékonyabbak, mint a magyarországi irányítású vállalatok.

Ez a fajta dualitás az egyik legnagyobb az unióban, ugyanakkor a tendencia csökken, sokkal rossszabb volt 2010-ben, akkor 3,5-szeres volt a különbség.

Elmondása szerint a kiemelt ágazatok többségében emelkedett a hazai irányítású árbevétel aránya 2010 óta, ez alól a kivétel a kiskereskedelem és a logisztika. Vannak olyan szektorok, ahol tehát még tovább növelhették a részarányukat.

Járműiparban és akkumulátorgyártásban nem akarunk versenyezni a külföldi cégekkel

- hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, hogy olyan technológiai tudás van a birtokukban, amivel nem rendelkezünk, de vannak olyan szektorok, ilyen az élelmiszeripar és bankszektor, ahol viszont ez a helyzet nem áll fenn.

Rámutatott: a hazai vállalatok exportértékesítése jelentősen növekedett az elmúlt években, 2022-ben már meghaladta az összes vállalati kivitel negyedét.

Hogyan oldható a gazdaság dualitása?

A miniszter szerint a beszállítói láncba kell bekapcsolni a magyar vállalatokat, minél feljebb helyezkednek el, annál több profitból részesül. Másik kérdés a nemzeti bajnokok kinevelése, piacvezetőnek kell lennie, aki képes kifektetése, tehát nem csak Magyarországon van tevékenysége. Harmadik feltétel pedig a kkv-k megerősítése, akik képesek legyenek szintén exportálni. 15 ezer kkv exportál, őket kell erősíteni.

A negyedik probléma, hogy az itt termelő cégek profitegyenlege még mindig pozitív, ezt jó lenne a miniszter szerint zárni.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország beágyazottságát kell növelni a nemzetközi értékláncokba a hazai tulajdonú vállalatokon keresztül. Hazánkban az elsőkörös járműipari beszálllítói kör, a Tier1 közel 1500 cégel foglal magába, és közel 130 ezer munkavállalót foglalkoztat. A másodkörös Tier 2-es beszállítói körben ettől lényegesen kevesebb céget jelent. Ugyanakkor elismerte, nagyon nehéz bekerülni az elit körbe. A magyar vállalatok egyelőre a Tier 2-től kezdődően veszik fel a versenyt a külföldi vállalatokkal.

Nemzeti bajnokokat kell kinevelni

A miniszter szerint ahhoz képest, hogy 2010-ben még 3 nagy blue chipünk volt, ahhoz képest előreléptünk.

Kiemelte példaként a Hell, Mastergood, Vajda Papír, Richter, Duna Aszfalt cégeket.

Hozzátette, a kifektetésük a szomszédos országokban és a Balkán felé történik, de elindultak Nyugat felé is.

Ismertette: most döntött a kormány arról, hogy szlovén és a lengyel piacra történtő befektetéseket támogatja. Úgy látja, hogy egyre inkább megjelenik a nyugatra történő kifektetés mellett a keleti irány, így Azerbajdzsán vagy Üzbegisztán is célország lett.

Jelezte, hogy növekszik az exportáló kkv-k száma, 2010-ben még tízezer volt, ez ma már 15 ezer, ami jó hír, de ott is kell maradniuk.

Ugyanakkor elmondta, hogy a nemzetközi rangsorokban egyre több hazai kkv látható, amelyeknek az operációja külföldön van, de itteni bejegyzésük, magyar piacon egyáltalán működnek. Őket most meghívta a miniszter, hozzátéve, hogy

ő rájuk büszkék vagyunk, ők az unikornisok

A nemzeti bank szerint 1000 ilyen cég lehet Magyarországon, közülük most 7 került be a Financial Times rangsorába.

Alacsony a magyar cégek profitrájáta

A miniszter arról is beszélt, hogy az elmúlt években trendszerűen javult a GDP-arányos profitegyenleg, szerinte a hazai kifektetések élénkítésével tovább serkenthető. Viszont jelezte, hogy a külföldi cégek magasabb, 10 százalékos profitrátával dolgoznak, szemben a magyar cégekkel, amelyek alacsonyabb profitráta mellett működtek.

Rámutatott arra is, hogy az egész régióban jellemző a gazdaság dualitása, minden ország negatív profitegyenleggel rendelkezik. Ezt a lyukat pedig az uniós források pedig sem tudják betömni.

A cél a felzárkózás, ehhez oldani kell a magyar gazdaság dualitását

- hangsúlyozta összegzésképp, arra van szükség, hogy:

a hazai Tier 1 és Tier 2 beszállítók részarányát 50 százalékra kell emelni,

nemzeti bajnokaik számát jelenlegi 24-ről 40 kell növelni,

20 ezer export képes kkv-ra van szükség

a profitegyenleg arányát arányát pedig 0-ra kell csökkenteni.

Az ipar marad a fókuszban

Jobban kell az iparra hallgatni - ezt már Fábián Gergely, iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár jelentette ki, aki a versenyképességi stratégiáról elmondta, hogy

az ipar volt a fókuszban.

Az államtitkár hozzátette, hogy csak a célokat akarták felvázolni, rengeteg vállalatot kérdeztek meg, összesen 1243 cég válaszából állították össze a stratégiát. Szerinte ebből az állam is le tudja vonni a a maga számára a konklúziókat, legyen szó szabályozásról, külpiacra történő kifektetésekről, vagy a munkaerő biztosításáról.

A stratégia 4 pillérre épül:

patriótizmus, azaz a hazai termékek előtérbe helyezése,

technológia, ami a makrogazdaági cél elérését segíti, a mesterséges intelligencia szerepének növekedésével,

fenntarthatóság, ami segíthet a versenyképességet, lehetőséget ad olyan iparágak virágzására, amelyeket korábban sokan temttek.

ellátásbiztonság, ez pedig a covid alatt értékelődött fel.

