Elszállt a döner kebab ára, odacsapnának a németek

A világszerte közkedvelt döner kebab török eredetű street food. Elődje már a XVIII. században ismert volt, azóta sokat változott az elkészítés módja, de az étel népszerűsége töretlen – írta a mindmegette.hu. Eredetileg vízszintesen, ma már függőleges forgónyárson sütik a fűszeres húst, amit pitában szendvicsként, vagy sült krumpli és saláta mellé fogyaszthatunk.

Gigantikus döner kebab / Fotó: AFP

A döner németországi rajongótábora olyan hatalmas, hogy a parlament akciótervet dolgozott ki az miatti áremelkedés visszaszorítására.

Német árak:

míg 2022-ben egy döner ára átlagosan 4 euró volt, mostanra egyes németországi városokban már a 10 eurót is eléri. A jelentős áremelkedés az infláció okozta bérleti díjak drágulásának, valamint az energia- és élelmiszerárak növekedésének következménye.

Mivel Németországban, a főként a bevándorlók miatt évente körülbelül 1,3 millió darab döner fogy el, és a fiatalok körében is igen közkedvelt ételnek számít, nemcsak gazdasági, társadalmi kérdés is lett a street food árszabásának korlátozása.

A német parlament ülésén a helyi képviselők 4,9, illetve 2,9 eurós árplafont javasoltak a dönerre, ám a nagymértékű fogyasztást tekintve további számításokat igényel az akcióterv véghez vihetősége – írja a The Guardian. A német Stern egyenesen politikai stratégiát lát dologban. Mint írták nem várt gazdasági mozzanat vált az ottani kampány egyik témájává, ez pedig nem más, mint a döner kebab. A török bevándorlók által meghonosított, ám immáron régóta német nemzeti kincsnek számító étel – nem egyedüli fúziós, hiszen a curry wurst sem ehte német eledel, kifejezetten a berliniek mondják magukénak, de mint a döner, ez is hozott termék – lett ugyanis az élelmiszer-infláció szimbóluma, amivel kapcsolatosan az Olaf Scholz fémjelezte SPD-t támadja a radbalos Linke, ami még javaslatot is kidolgozott, hogyan lehetne az utóbbi években akár duplájára dráguló döner árát csökkenteni. Emellett más német pártok is foglalkoznak a témával.

Magyar árak:

Nem mellesleg itt Magyarországon is búcsút intett a piac a Covid után az olcsó gyrosnak

(ami lényegében nem más mint a döner kebab, csak az első ilyen termékeket még a nyolcvanas években görögök hozták be, így pestiesen a gyros szó ragadt a termékre, annak ellenére is, hogy van a két étel között különbség, de itthon a görög jelző ragadt meg)

hiszen az ára 1500–1900 forint között mozog. Néhány évvel ezelőtt még bőven hozzá lehetett jutni 900 forint alatt is.