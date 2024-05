Itt a hétvége meglepetése: váratlan üzemanyagár-csökkenést jelentettek be a hazai kutakon

Hétfőn tovább csökken a 95-ös benzin ára, így bruttó 3 forinttal fizethetünk majd kevesebbet a kutakon. A gázolaj ára most nem változik, írja a holtankoljak.hu.

Fotó: Teknős Miklós

Ezen a héten már másodjára jelentenek be árcsökkenést, legutóbb szerdán ugyancsak a benzin lett olcsóbb, 4 forinttal, a gázolaj akkor se változott. A mostani döntésnek köszönhetően hétfőtől az alábbi átlagárakkal találkozhatunk az autósok:

a 95-ös benzin literje 597 forintba, míg a gázolajé 603 forintba kerülhet.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek átlagárak, tehát ettől eltérő árakat láthatunk fel és lefelé is a hazai kutakon, így nem zárható ki, hogy mindkét üzemanyagtípus esetében néhol már 600 forint alatti árak lesznek feltüntetve a totemoszlopokon. Ezzel együtt jól látható, hogy nagyot fordult a világ április közepe óta a magyarországi benzinkutak környékén,

ugyanis bő egy hónap leforgása alatt a benzin ára több mint 50, a gázolajé pedig 40 forinttal lett olcsóbb.

Az áresésben legalább akkora szerepet játszott a nemzetközi olajár mozgása, azaz az európai piacon mérvadó Brent jegyzésének mérséklődése (cikkünk írásakor 82 dollár alatt tartózkodott), és a forint erősödése, mint a kormány ultimátuma.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter még április 24-én egy kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatóján fenyegette meg hazai üzemanyag-kereskedőket, hogy csökkentsék az áraikat a régiós átlag szintre, különben drasztikus intézkedéshez fog nyúlni a kabinet. A tárcavezető azt követően váltott keményebb hangnemre, hogy a kormány azt érzékelte egy ideje, hogy az olajszektor képviselőivel tavaly szeptemberben kötött megállapodást a felek felrúgták, ezért az árakban elcsúszás történt. Bár felmerült a 2022 végén megszüntetett benzinárstop visszahozása, és több jel is utalt erre, végül nem került rá sor, amiben leginkább Orbán Viktor miniszterelnök szava lehetett a döntő. A kormányfő elmondása szerint együttműködést várt el Nagy Mártontól az olajszektor képviselőivel a „szkanderozás helyett”.

Közben a Mol is lépett, május 3-án jelentette be, hogy a nagykereskedelmi árat hetente nem kétszer, hanem akár többször is megváltoztathatja.

Az a célunk, hogy rugalmasabban tudjunk alkalmazkodni a folyamatosan változó világpiaci helyzethez

– indokolták akkor a döntésüket, hozzátéve, hogy számtalan tényező befolyása az árak változását, kezdve a forint mozgásától az olajár változásáig, ezekre gyorsabban tudnak reagálni mostantól a piaci szereplők. Mindenesetre ennek és a kormány ultimátumának is meg lett az eredménye: az év eleji rekordhoz képest a benzin és a gázolaj is közel 8 százalékkal kerül kevesebbe.