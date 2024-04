A szerdai kormányülésen dönthet a benzinárstopról a kormány, amely minden bizonnyal támogatni fog egy ilyen döntést – tudta meg a Világgazdaság, Mint ismert, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy keddi sajtóeseményen azt mondta, hogy a szerdai kormányülésen javasolni fogja, hogy nyúljon bele az üzemanyagárakba a kabinet, mivel elmúlt időszakban nem sikerült betartatni az olajszektor képviselőivel tavaly szeptemberben kötött megállapodást. Akkor abban egyezett meg a Magyar Ásványolaj Szövetség és a Mol képviselőivel, hogy legalább a régiós középmezőnyhöz igazítsák az árakat, ami sokáig úgy tűnt, sikerült is betartatni. Az elmúlt hetek áremelkedése után ugyanakkor a kormány gyanúját is felkeltette, hogy valamiféle elcsúszás van a megállapodáshoz képest. Ezt lényegében a Központi Statisztikai Hivatal múlt pénteken közölt régiós összehasonlítása is megerősítette, a benzinnél 3, míg a gázolajnál 5 százalékos eltérést mutattak ki a környező országok átlagárához képes.

Fotó: Flajsz Péter / 24 Óra

A tárcavezető azonban azt is jelezte, nemcsak a hatósági ár jöhet szóba a kormány számára, több eszközt is mérlegelhet a szerdai ülésén. Ezek között említette a kiskereskedők profitjának megvágását.

Nagy Márton szerint ugyanis a benzin esetében 80, míg a gázolaj esetében 45 forintos profit keletkezik egy literen.

Szerinte ezért sem véletlen, hogy pont a héten a gázolaj literje 8 forinttal mérséklődött. Az üzemanyag-kereskedők már most érzik azt, hogy túl nagy árréssel dolgoznak, jegyezte meg. A miniszter arról is beszélt, a régiós átlaghoz képest magasabb árakat nem az adótartalom indokolja, nem ebben, hanem a teljes árban látja az eltérés valódi okát.

Felbontjuk az árakat, és megnézzük, hogy ki a hibás. Aki a hibás, az fog fizetni

– fogalmazott Nagy Márton, aki azt is mondta, hogy nem tart attól, hogy ellátási problémák adódnak a kormány intézkedése nyomán.

A jegybank is reagált

„A Magyar Nemzeti Bank volt az első, aki felhívta a figyelmet arra, hogy az árstop kivezetését követően az üzemanyagpiacon magasabb árrések alakulhatnak ki. Ezért minden olyan beavatkozás, ami a piacot abba az irányba viszi, hogy az árak fenntarthatóan csökkenjenek, az indokolt” – ezt válaszolta újságírói kérdésre Virág Barnabás, az MNB alelnöke, akitől a kamatdöntő ülést követő online háttérbeszélgetés után próbálták megtudni, hogy mit szól ahhoz, a kormány visszahozná az üzemanyagárstopot. A mostani döntés érdekes lesz annak fényében, hogy korábban többször kritizálta a kormányt a jegybank az árstopok miatt, ám az utóbbi időben jegybank és a kormány viszonya rendeződni látszik, legalábbis mióta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Matolcsy György jegybankelnök látványosan kibékült egymással. Ezzel együtt nagy kérdés, hogy a benzinárstop után is kitart-e a fegyverszünet a két fél között.

Egy évig élt a benzinárstop

Az üzemanyagárstopot 2022 decemberében Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgató jelenlétében vezette ki a kormány, miután komoly ellátási nehézségek adódtak abból, hogy a Duna Finomító részleges leállásának hírére beindultak a pánikvásárlások. Bár a kezdetektől a szakmai szervezetek az intézkedést kritizálták, a 480 forintos hatósági árat a magyar fogyasztóknak akkor kellett megfizetniük, amikor jócskán a mainál magasabb árak voltak szerte Európában. 2022 májusában volt a csúcson az európai piacon mérvadó Brent olaj jegyzése, akkor 120 dollár volt egy hordó ára, ebből azonban semmit nem éreztek a hazai fogyasztók. A mostani bevezetés indokoltságát mutatja, hogy a benzinárstop 1.0 bevezetésekor, 2021. november 15-én a benzinkutakon a 95-ös benzinért 506 forintot, a gázolajért 512 forintot kellett fizetni. Ugyanez ma 650 forint, illetve 639 forint.