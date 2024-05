Lakáshitel Magyarországon: a negyveneseket lekörözték a harmincasok

„Az átlagéletkor-csökkenés a legnépszerűbb támogatott hiteleket – Babaváró, és a CSOK Plusz – nézve még markánsabb. 2020 februárjában még 43,1 év volt a felhasználók átlagéletkora, idén áprilisra 30,9 évre csökkent. Adatainkból az látszik, hogy a hitelfelvétellel tervezők egyre korábban lépnek be az ingatlanpiacra” – mondta Korponai Levente, a Money.hu vezetője. Ami leginkább szembetűnő, hogy a lakáshitelek után érdeklődők átlagéletkora még 43,8 év volt négy évvel ezelőtt, a legnagyobb ingatlanportál, az Ingatlan.com adatai szerint azonban az elmúlt hónapra ez 33,8 évre csökkent.

Lakáshitel: egyre fiatalabban veszik igénybe a magyarok / Fotó: Cultura Creative via AFP

Lakáshitel Magyarországon: idén új jogszabály lépett életbe

Hozzátette: a Magyar Nemzeti Bank legújabb elemzése is alátámasztja mindezt, amely szerint

2023-ban a legtöbb hitelt a 31–40 év közötti korosztály vette fel,

ami a teljes éves hiteligénylés több mint harmadát tette ki.

Korponai kiemelte: a hazai lakáshitelezésben 2024-től ráadásul új jogszabály lépett életbe, amely lehetővé teszi a 10 százalék önerővel való hiteligénylést, és így további ösztönzőként szolgálhat a fiatalok számára.

Az Erste,

a K&H,

az OTP,

a CIB,

a Magnet és

az UniCredit Bank után

legutóbb az MBH Bank csatlakozott

azokhoz a pénzintézetekhez, ahol van lehetőség lakáshitel igénylésére az általános főszabálytól (20 százalék) eltérően feleakkora önerővel.

Május 2-tól fogadnak be olyan hitelügyleteket, ahol

az ingatlan forgalmi értékének 90 százaléka is lehet a hitelarány a jogszabályi feltételeknek megfelelő jogosultak számára.

Csak megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban lévő ingatlanokra vehető igénybe ez a konstrukció.

Korponai Levente szerint soha ennyire alacsony nem volt még a hitelek után érdeklődők átlagos életkora a Hitelintéző 2019-es bevezetése óta. Úgy véli, ez egyfelől betudható az önerővel kapcsolatos szabályváltozásoknak, másfelől az is közrejátszhat, hogy a gyermeket tervező házaspárok körében a lakásvásárláshoz önerőként gyakran használt Babaváró kapcsán is módosultak az idei évtől az életkori megkötések: a feleség alapesetben nem töltheti be a 30 éves kort.