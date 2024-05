Lízingszövetség: kettősség mutatkozik a hazai lízingpiacon

Annak ellenére, hogy jól alakultak a magyarországi lízingpiac 2024. első negyedéves eredményei, egy kettősség látható az egyes területeken. Az autók esetében kitart a tavaly végén tapasztalt fokozott aktivitás, viszont a termelőeszközök tekintetében visszaesés volt tapasztalható – erről a Magyar Lízingszövetség főtitkára, Kőszegi László beszélt. A hazai lízingpiac az első negyedévben 210 milliárd forintnyi új finanszírozást regisztrált, ez 7 százalékkal magasabb, mint 2023 azonos időszakában volt. A szerződött darabszám 20 111 darab volt, ez 28,5 százalékkal magasabb az egy évvel korábban jegyzettnél.

Kőszegi László arról számolt be, hogy

a portfólió 5,3 százalékkal 2151 milliárd forintra nőtt, ellenben az állományi szerződésszám 5 százalékkal 319 664 darabra zsugorodott. Az új szerződések 82 százalékát új eszközök finanszírozására kötötték az ügyfelek.

Az eszközkategóriák tekintetében még mindig a személyautó-kistehergépjármű-motor szegmens a legnagyobb: 129 milliárd forintnyi új finanszírozással ez a kategória adja a hazai lízingpiac több mint 61 százalékát. Az összeg a tavalyi év azonos időszakához képest 34 százalékkal magasabb, de a szerződések darabszámában még nagyobb a növekedés. Összesen 17 190 darab szerződés született az első három hónapban ebben az eszközosztályban, amely 42 százalékkal több, mint 2023. azonos időszakában.

A főtitkár szerint ez azzal magyarázható, hogy mind a személyautók, mind pedig a kishaszonjárművek forgalomba helyezési számai emelkedtek a tavalyi év első negyedévéhez képest. Emellett a lízingpenetráció 30 százalék környékén tudott maradni. Mindkét esetben fontos szerepe volt annak, hogy több márkánál is jelentős akciók voltak elérhetők, akár kamatmentes finanszírozással is.

Egyik szemük nevet, a másik sír – kétarcú a magyarországi lízingpiac Az idei első fél évben Janus-arcú volt a hazai lízingpiac. Miközben a kihelyezések összege jelentősen megugrott, addig a vállalkozások által kötött lízingszerződések darabszáma tovább csökkent – mondta Zs. Nagy István, a Magyar Lízingszövetség elnöke a Világgazdaságnak. A teljes hazai lízingpiac mintegy 75 százalékát a jármű-finanszírozás adja, körülbelül 50 százalékot a személygépkocsik, kishaszongépjárművek és motorok lízingelése. Hozzávetőleg 24 százalékot a nagyhaszonjárművek finanszírozása képviseli, míg a mezőgazdaság mintegy 20 százalékot ad az összteljesítményből.

A nagyhaszonjárművek teszik ki a második legnagyobb kategóriát az eszközosztályokon belül, ezeknél stagnáltak a forgalomba helyezési számok az előző évihez képest, és ez visszatükröződik a lízingpiacon is. Enyhe, nem számottevő visszaesés volt a szerződési darabszámban (1661 darab), illetve a kihelyezett összegekben is (46,5 milliárd forint). Kőszegi László szerint az új nagyhaszonjármű és az új pótkocsi kategóriákban a legmagasabb, 55 százalék feletti a lízingpenetráció.

Gyengén sikerült az évkezdés a lízingcégek egyik stratégiai szektorában, a mezőgazdasági termelőeszközöknél:

a tavalyi évhez képest 48 százalékot esett a finanszírozott összeg. A kategória mindösszesen 14,5 milliárd forinton zárta az első negyedévet, míg 2023. első három hónapjában ez 27,8 milliárd forint volt.

A szerződésszámok esetében 44 százalékos a visszaesés. A főtitkár megjegyezte, hogy ez a szektor jelentősen függ a támogatásoktól, és mivel jelenleg nincs ilyen a mezőgazdasági eszközökre, kivárás jellemző a piacon.

Az egyéb gépek finanszírozása is visszaesett, mindössze 14 milliárd forintot tettek ki a kihelyezések, amely 16 százalékkal marad el a tavalyi első negyedévestől. A mezőgazdasághoz hasonlóan itt is óvatos kivárás figyelhető meg. Az építőipari gépeknél viszont meglepő módon jelentősen, 79 százalékkal növekedett a finanszírozott összeg, és a szerződések darabszáma is 43 százalékkal emelkedett. Ugyanakkor, mint Kőszegi László megjegyezte, az első negyedéves növekedés a gyenge bázisnak köszönhető, 2021–2022-höz képest mérsékelt a növekedés.

Meglódult a lakossági autófinanszírozás

Az ügyfélösszetétel kapcsán a főtitkár ismertette: továbbra is a kkv-szektor dominál, a finanszírozott összeg 72,6 százalékát ez az ügyfélkör teszi ki, 12,7 százalékban pedig a nagyvállalatok és csak 7 százalékban a lakosság. A szerződések darabszámának tekintetében a kkv-k aránya viszont jelentősen, 50 százalékosra csökkent, miközben a lakosság magasabb számú szerződést kötött az előző év azonos időszakához képest, szinte duplázva immáron 20 százalékos részarányban van jelen.

Kőszegi László elmondta, hogy 2024-ben a pénzügyi lízing továbbra is piacvezető szerepet tölt be, az összes finanszírozás 83 százalékát kitevő részesedéssel. Ezen belül a zárt végű lízingek 110 milliárd forintot, míg a nyílt végű lízingek 64 milliárd forintot tesznek ki. A kölcsönök aránya, amelyek főként állami és EU-s támogatásokhoz kapcsolódnak, jelentősen csökkent a támogatások elapadása miatt, és immár csak a piac 3,5 százalékát képviselik a korábbi 22 százalékkal szemben.

Az operatív lízing piaca 22 milliárd forintos finanszírozási összeget ért el, ami a teljes piac 10,5 százalékát jelenti. Ez főleg a személyautókra és kishaszonjárművekre terjed ki, míg Magyarországon az egyéb eszközkategóriákban kevésbé gyakori, mint Nyugat-Európában.

A Lízingszövetség adatai szerint az euróban történő finanszírozások aránya továbbra is magas, de csökkent a tavalyi évhez képest. A finanszírozott összegek 30 százaléka, míg a szerződések 14 százaléka devizaalapú. A személyautók és kisteherautók esetében az eurós szerződések aránya alacsonyabb, míg a nagyhaszonjárművek jelentős része hagyományosan euró alapú. Az egyéb gépek esetében is magas az euróalapú szerződések részesedése.