A most megnyíló források határozzák meg a hazai élelmiszeripar következő 30 évét

A rendelkezésre álló mintegy 1500 milliárd forint pályázati forrásból 750 milliárd forintot fordít a kormány az ágazat fejlesztésére – mondta Nobilis Márton élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár szerdán, Kecskeméten az AgroFood 2024 élelmiszeripari konferencián. Az Agrárminisztérium közleménye szerint a Közös Agrárpolitika (KAP) Stratégiai Tervében meghirdetett források fogják meghatározni a hazai élelmiszeripar következő harminc évét.

Nobilis Márton szerint a mezőgazdaság modernizációjával, digitális fejlesztésekkel behozható az ország lemaradása / Fotó: Flajsz Péter

Behozható a lemaradás, de hogy?

Nobilis Márton kiemelte, hogy

modernizációval, digitális fejlesztésekkel behozható az ország lemaradása,

az élelmiszer-előállítás során magas feldolgozottsági szintre kell törekedni, a vertikális integráció előnyei pedig a termelésbiztonságot erősíthetik. Az államtitkár bejelentette: új felhívások megjelenését két körben tervezi a szaktárca. Az első pályázatokat a nyár folyamán írják ki, a további felhívások pedig a jövő évben várhatók.

Kétszázmilliótól ötmilliárdig

Az államtitkár arról is beszélt, hogy a kisebb élelmiszeripari cégek 200 millió forintig, a nagyobbak egészen 5 milliárd forintig kaphatnak támogatást fejlesztéseikre. A pályázatokhoz előleget is le lehet majd hívni, de ennek felhasználása feltételekhez kötött. A beruházások megvalósítását kamattámogatott hitelkonstrukciók is segítik. A hosszú távú cél az, hogy magas minőségben, minél magasabb feldolgozottsági szinten állítsák elő az élelmiszereket Magyarországon – hangsúlyozta.

Nobilis Márton kiemelten fontosnak nevezte a magyar élelmiszerek piacainak fejlesztését. Olyan cégekre van szükség, amelyek képesek a magyar és nemzetközi igényeket is kielégíteni. Ma a hazai élelmiszeripari vállalkozások csupán 5 százaléka termel exportra, ezt a jövőben meg kell duplázni, érdekesség, hogy ezek a cégek a hazai termelés 80 százalékát fedik le.

A nagyobb vállalkozások is pályázhatnak

Az államtitkár szólt arról is, hogy a KAP-nak köszönhetően a legnagyobb hazai élelmiszeripari vállalkozások is forráshoz juthatnak. Mint mondta, olyan, hazai alapanyagot feldolgozó, belpiacon és exporttéren is hangsúlyosan jelen lévő, a saját szakágazatukban a legjelentősebb árbevétel-termelő vállalkozásokat hívnak meg az Élelmiszeripar Bajnokai Programba, amelyek konkrét, akár több évre szóló fejlesztési csomagjuk révén itthoni pozíciójukat is erősíteni tudják.