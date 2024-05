Idén lesz a harmadik egymást követő év, amikor a nyári turisztikai szezon kezdetén a 400 forintot alulról ostromolja az euró árfolyama, ez pedig annak a több százezer magyarnak, aki külföldön tervezi a nyaralását, a pénzügyi döntését érdemben befolyásolja. Ugyan a bűvös 400-as a szinttől tavaly ilyenkor ideiglenesen eltávolodott, ismét megközelítette, bár az igaz, az elmúlt hetekben újra erősödni tudott, és cikkünk írásakor 389-es kurzusnál járt a jegyzés. De hogy érdemes már a nyaralás előtt egy-két hónappal megrohanni a valutaváltókat, lesz-e esetleg még erősebb a forint árfolyama, erről kérdeztük a szakértőt.

A júniusi választások és a hitelminősítések is bekavarhatnak az euró-forint árfolyamban / Fotó: Móricz Sabján Simon

Nem igazán érdemes sokat várni

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint biztosan semmit nem lehet mondani, de az elmúlt időszak forintmozgásai alapján a 390-hez közeli árfolyam tűnik a sáv szélének. Ezért ahhoz, hogy a forint innen erősödni tudjon, nagyon pozitív momentumnak kell bekövetkeznie. Viszont gyengülni sokkal könnyebben lehet képes.

Ha valaki biztosra szeretne menni, annak érdemes lehet most, ha nem is a teljes nyaralás összegét, de egy jelentősebb részét átváltania. Mivel ha innen erősödik a forint, akkor már túl sokat nem tudunk bukni

– magyarázta a közgazdász, aki szerint ez csak pár forintot veszteséget jelenthet, gyengülni viszont simán tud 10 forintot is a hazai fizetőeszköz, tehát a kockázat is értelemszerűen nagyobb. „Sőt, ez nem szentírás, de azzal számolunk, hogy június végére megint 395-400 forint lehet az euró árfolyama, ennek pedig oka, hogy a következő hónapokban negatív hitelminősítői döntések várnak a magyar gazdaságra” – folytatta az elemző, aki szerint benne van a pakliban, hogy a Moody’s egy kilátásrontást hajt végre, a Fitch pedig akár még egy fokozattal visszavághatja a magyar adósságbesorolást.

De ott lesznek még a júniusi EP-, illetve helyi önkormányzati választások is, ezek pedig mind-mind olyan események, amiket a befektetők szeretnek inkább a partvonalon kívülről nézni.

Ehhez jön hozzá, hogy most inkább a forint melletti befektetések vannak, akik, ha zárják a pozícióikat, akkor az automatikusan forinteladást és gyengülést jelenthet. Bár azt is megjegyezte, hogy nem zárható ki, hogy a júniusi események után júliusban és augusztusban a nyári uborkaszezonban, „ha túl leszünk az első leminősítési sokkon”, még vissza is erősödhet az árfolyam.

Alig akad olyan nyár, amikor ne erősödne az euró

Az ING Bank vezető elemzője arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyáron gyakorlatilag trendszerűen esik a forint árfolyama. Megnézték az elmúlt 15 év forintárfolyam-mozgását, amiből az derült ki, hogy

a három nyári hónapból mindig van egy olyan hónap, amikor drasztikusan gyengül a hazai fizetőeszköz.

Szerinte ez azzal hozható összefüggésbe, hogy a befektetők is ilyenkor elmennek szabadságra, ezért lezárják a pozícióikat és nem hagynak nyitott pozíciót, mert bármi történhet, főleg most, amikor nagyon sok kockázat van a világban. Gyakorlatilag elindul egy eladási hullám, azaz kitisztul kvázi a piac és ez gyengíti a forintot. „Ez simán benne van most is a pakliban, hogy valamelyik nyári hónapban látunk egy nagyobb gyengülést. Azt gondoljuk, hogy ez most júliusra fog esni” – mondta Virovácz, hozzátéve, hogy ilyenkor sekélyebbek a piacok és egy-egy nagyobb volumenű mozgás komolyabban meg tudja mozgatni a forint árfolyamát. De ez pusztán erről szól, semmi strukturális oka nincsen.

Kisebb részletekben érdemes eurót venni

Nem érdemes stresszelni azon, hogy a lehető legkedvezőbb pillanatban, a legjobb árfolyamon váltsunk a nyaralásra. Ha például az idei utazásra egy nagyobb család 800 ezer forintot szánna, 395 forintos euróárfolyamnál 2025 eurót kapna, 390-nél 2051 eurót.

Ez a 26 euró nagyjából 2-3 pizza ára, ami eltörpül az árfolyam folyamatos vizslatásakor ránk rakódó mentális teherhez képest.

„Azoknak, akik külföldi nyaralásra készülnek, de nem követik napi szinten az árfolyamváltozásokat, jó stratégia lehet már a vakációt megelőző hónapokban rendszeresen, kisebb részletekben váltani eurót vagy más, az adott országban használt devizát. Ezáltal nemcsak az utolsó pillanatos kapkodástól kíméljük meg magukat, de összességében elkerüljük azt, hogy a legdrágábban váltsunk, hiszen így egy átlag árfolyamot kapunk” – hívta fel a figyelmet Végh Nóra, a Grantis szakértője.

Azt is jelezte, hogy érdemes viszont időt szánni arra, hogy összehasonlítsuk a váltók ajánlatait. Ma már nem csak a fintech cégek kínálnak nagyon kedvező árazást. Idén több hazai bank is ajánl középárfolyamon való váltási lehetőséget, versenyezve a fintechekkel.

A valutaváltást ajánlott még itthon intézni, és kerülni a repülőtéri, illetve külföldi pénzváltókat és bankautomatákat, amelyeknél jelentős pluszköltségeket számolhatnak fel. Ha mindenképp szükségünk van pénzfelvételre, akkor célszerű kint is a saját bankunkat felkeresni, amennyiben az rendelkezik leánybankkal. A lehetőségekről javasolt előzetesen is tájékozódni – jelezte a független alkusz szakértője.

Bár egy idegen országban mindig jó, ha van nálunk egy kis készpénz vésztartaléknak, de a legtöbb, magyarok által kedvelt külföldi célországban probléma nélkül tudunk bankkártyával fizetni, ami egyébként még biztonságosabb is. Ne érjen viszont minket meglepetésként, hogy a bank nem a vásárlás után látott árfolyamon számol, hanem a tranzakció néhány nappal későbbi könyvelésekor érvényes árfolyamot fogja használni és ezt az összeget vonja le az egyenlegünkből – figyelmeztetett Végh Nóra, a Grantis szakértője.