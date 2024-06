A Toyota hibridjei tarolnak a használtautó-piacon

A magyar piac egészét hirdetésszámban és megtekintésben is lefedő Használtautó.hu adatai szerint a Toyota hat különböző modellel dominálja a hazánkban legnépszerűbb hibrid autók tízes toplistáját. A portál szakértője ezenkívül a nulla–öt és hat–tíz éves használt személyautók átlagárainak is utánajárt.

A hibrid autók iránt az elmúlt évek során jócskán megnövekedett a kereslet / Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

Már kuponokkal is vásárolhatunk hibridet

Ha az érdeklődők számát nézzük a Használtautó.hu elmúlt egyéves adatai alapján, a Toyota modelljein kívül még a Mitsubishi, a Lexus és a Volkswagen fért fel a toplistára. A hibrid autók iránt az elmúlt évek során megnövekedett keresletet az is jól mutatja, hogy egy népszerű női magazin aktuális promóciójának köszönhetően már kuponkedvezménnyel is vásárolható ilyen meghajtású gépjármű.

Ha pedig a jelenlegi átlagárakat vizsgáljuk, a skála megközelítőleg

négymillió forinttól egészen 23,5 millió forintig terjed, a fiatalabb és idősebb használt hibridek között pedig akár 54,5 százalékos árbeli eltérés is látható.

A Toyota hibridek tartják az áraikat

„A hibrid Toyota modellek rendkívül jól tartják az árukat, megbízhatóságuk miatt sokáig használják őket a tulajdonosaik.”

A hibrid technológia legrégebbi fejlesztőjeként nem meglepő a széles kínálatot nyújtó márka dominanciája, de ez nem azt jelenti, hogy más márkájú hibridek ne lennének jók.

„Viszont mivel ezek a gyártók később dobták piacra saját modelljeiket, azok fiatalabbak és így drágábbak is, vagyis a rendkívül árérzékeny hazai piacon sokkal nehezebben találnak vevőkre” – mondta Horváth András, a Használtautó.hu autópiaci szakértője.

A vásárlást most a kedvező kamat- és finanszírozási környezet is segíti

A hibrid autók egyre népszerűbb alternatívát jelentenek azok számára is, akik még nem állnak készen arra, hogy teljesen elektromos autóra váltsanak. A vásárláshoz most a kedvező kamat- és finanszírozási környezet is ösztönző lehet az alacsonyabb benzinfogyasztás mellett – hívja fel az autóvásárláshoz hitelben gondolkodók figyelmét Korponai Levente, a Money.hu vezetője.

„Áprilisban tovább csökkent a személyi hitelek átlagos hitelköltség-mutatója, amit az MNB legfrissebb publikációja is alátámaszt. Az új szerződések értéke eközben több mint 11 százalékot növekedett, vagyis a magyarok egyre bátrabban nyúlnak ehhez a gyors és rugalmas finanszírozási megoldáshoz.”

A személyi, úgynevezett autóhitel optimális megoldás lehet.

„De továbbra is elengedhetetlen az összehasonlítás, ugyanis egy hatmillió forintos hitelnél akár egymillió forinttal is több lehet a visszafizetendő, ha nem a legkedvezőbb ajánlatot választjuk” – emelte ki a Money.hu vezetője.

Autóhitel online is igényelhető, a kölcsön pedig akár pár óra alatt a bankszámlán van, vagyis a hitelből vásárlóknak sem kell feltétlenül „lemaradniuk” a készpénzes vevők mögött. A futamidőt mindenképpen érdemes az autó korához igazítani, de általánosságban célszerű minél fiatalabb autót választani, ha hitelre van szükségünk a finanszírozáshoz – javasolja a szakértő.