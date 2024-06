Az otthonfelújítási programban több tízezer lakás újulhat meg

Az otthonfelújítási program mintegy 30 ezer lakás felújítására ad lehetőséget az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) által kedden kiadott közlemény szerint, mely arra is felhívja a figyelmet, hogy az energiamegtakarítást célzó sikeres támogatási kérelem elkészítéséhez és megvalósításhoz hozzáértő szakértő (pénzügyi és építőipari) közreműködése szükséges.

Az Otthonfelújítási program feltétele jelentős energiamegtakarítás elérése / Fotó: Kállai Márton/Mediaworks

A program tehát 200 milliárd forint nagyságrendű építési feladatot generál, elsősorban mikró- és kisvállalkozások számára. A szakszövetség véleménye szerint a felújításokhoz szükséges magyarországi gyártású építési termékek és a kivitelezői kapacitás rendelkezésre áll, egyben felhívják a lakosság figyelmét a hazai gyártású, környezeti minősítéssel rendelkező termékekre.

Akár előre is megkaphatjuk az egy részét

A támogatás felvételéhez szükséges 30 százalékos energiamegtakarítás többféle felújítással is elérhető, ezért az ÉVOSZ szerint érdemes a pályázat elkészítéséhez szakértő együttműködését is kérni, valamint minél előbb bevonni a kivitelezőt is a tervezésbe. Az ÉVOSZ a támogatási program végrehajtásához közreműködőnek – az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. oldalán – regisztrált vállalkozásokat ajánlja, ugyanis

ezen vállalkozások például a felújításhoz szükséges anyagok beszerzéséhez és a kivitelezéshez a felhasználható támogatási összeg 75 százalékos nagyságrendjében előleget tudnak lekérni az egyébként utófinanszírozású támogatási programban.

Az önerővel kiegészített támogatási összeg segítségével akár olyan mértékű felújítás is elvégezhető, amelynek eredményeként akár 50 százalékos nagyságrendű energiamegtakarítás is elérhető. Ezért azt szorgalmazza az ÉVOSZ, hogy minél több építési terméket regisztráljanak a gyártók és forgalmazók a támogatási program információs rendszerében, megszerezve ezzel az egyszerűsített környezeti minősítést is a termékhez.

Már a fűtési szezon előtt kész lehet a legtöbb lakásfelújítás

A közlemény szerint a támogatási program gyors elindulása lehetőséget teremt arra, hogy már az idei őszi fűtési szezonra elkészüljenek a jelentős energiamegtakarítást eredményező lakásfelújítások.

A szervezet úgy véli, hogy Magyarországon mintegy 2,2 millió olyan lakóingatlan van, ami a programba bevonható. Ezért is fontos, hogy az Otthonfelújítási programot a tapasztalatok felhasználásával, újabbak is kövessék. Szükségesnek tartják például, hogy a jövőben a társasházi lakások is felújítási program részesei lehessenek.