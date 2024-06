Beköszöntött a motoros szezon, ezek most a legnépszerűbb kétkerekűek itthon

A jó idő beköszöntével kilőtt az érdeklődés a használt motorkerékpárok iránt, és ebben a kategóriában látszólag kevésbé árérzékenyek a vásárlók. A magyar piac egészét hirdetésszámban és látogatottságban lefedő Használtautó.hu szakértője megnézte, mely márkák és modellek a legnépszerűbbek, beleértve a szóban forgó kétkerekűek átlagárait is.

Ismét nagyon népszerűek a motorkerékpárok / Fotó: MEENzFoto

Milyen motorkerékpár-márkák a legnépszerűbbek?

A Használtautó.hu aktuális adatait, vagyis a telefonos megkeresések számát megvizsgálva egyértelmű a japán motorkerékpárok dominanciája:

a legkeresettebb márkákat tartalmazó toplista élén a Honda, a Yamaha és a Suzuki áll.

Ezeken kívül még többek között

a Piaggio, a Harley-Davidson és a Vespa is befért a top 10-be.

A legkeresettebb használt motorkerékpárok márkáinak toplistáján a Honda, a Yamaha és a Suzuki áll az élen / Használtautó.hu

Milyen modelleket keresnek?

Ha pedig a modelleket nézzük, kicsit árnyaltabb az összkép: ott

a BMW R 1200 GS,

a Suzuki DL 650 és

a BMW R 1250 GS

állnak a képzeletbeli dobogó legfelső fokain.

Eközben

a legmagasabb, 7,9 millió forintos átlagáron a legutóbb említett BMW modellhez, míg legalacsonyabb, 395 ezer forintos átlagáron pedig az Aprilia SR50-es robogóhoz lehet hozzájutni.

Javuló időjárás, növekvő érdeklődés

A jó idő érkeztével tavalyhoz hasonlóan idén is egyértelműen növekedett a motorokkal kapcsolatos aktivitás az oldalunkon – számolt be a Használtautó.hu szakértője. Mindez, mint mondta, keresleti és kínálati oldalon is megjelenik:

Telefonos megkeresések tekintetében az év elejéhez képest több mint 15, a hirdetésszámokban pedig 30-35 százalékos ugrás látható

– emelte ki Horváth András.

Nem csak a használt motorok népszerűek itthon. Hat és fél ezernél is több új motort helyeztek tavaly forgalomba Magyarországon, ami azt jelenti, hogy öt év alatt csaknem megduplázódott a piac. A kereslet annak ellenére is nő, hogy a listaárak tempósan emelkedtek az elmúlt években – írta meg év elején a Világgazdaság.