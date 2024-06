A fiatal fogyasztókért versenyeznek a magyar borászok is - Itt a legjobb hazai borok listája

A borászok minden évben várják a versenyt, mert az itt született eredményeket elismeri a szakma, és most már egyre inkább a fogyasztók is – mondta az eredményhirdetésen Frittmann János, a HNT elnöke. A versenyre az ország mind a 22 borvidékéről neveztek, összesen 230 pincészet 897 tételt méretett meg. Az OBV sajátossága, hogy háromszintű kiválasztási rendszeren alapul, az országos bírálatot hegyközségi és borvidéki borversenyek előzik meg. A szervezők szerint a verseny egyediséget növeli, hogy a rendezvény a bírálat és az eredményhirdetés alkalmával is fontos szakmai találkozó.

A HNT elnöke is megemlítette, hogy Európában nem most élik a legjobb időszakukat a borászatok, aminek az is az egyik okozója, hogy nem vették figyelembe a fogyasztói igények változását.

Díjazottak