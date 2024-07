Nagy Márton: idő kérdése az elektromos átállás, Magyarország jó stratégiát választott

Nem lenne jó Magyarországnak egy kereskedelmi háború

Nagy Márton kitért arra is, hogy a bizottság júliustól védővámokat vet ki a kínai autógyártókra. Szerinte nem a vámok a problémásak, hanem az erre való reakciók, az, hogy a kínaiak reagálni fognak erre. Úgy látja, az a stratégia, amelyet Magyarország választott, helyes, itt nálunk fog megvalósulni az összekapcsolódás a nyugati és keleti tőke között.

Jelezte, hogy a szegedi BYD gyár még a védővámok kivetése előtt érkezett Magyarországra.

Nagy Márton szerint a jövőben a lokalizációs kérdések felértékelődhetnek.

Megoldódott az inflációs kérdés, a növekedés a háborún is múlik

Nincs inflációs feszültség a rendszerben

– mondta a júniusi inflációs adat kapcsán, amely a vártnál kedvezőbb lett. Emlékeztetett, hogy korábban többször elmondta, amilyen gyorsan jött az infláció, olyan gyorsan eltűnik. A probléma, hogy az emberek emlékezetében még mindig ott van. A jegybank kamatpolitikájáról annyit mondott, hogy az alacsonyabb kamatoknak mindig jobban örülnek, mivel a növekedést is jobban támogatja.

A tárcavezető szerint az export helyreállása már idén megtörténhet, a jövő évi 4 százalékos növekedés ez is ezen fog múlni, illetve hogy a háború kérdése megoldódik. Úgy látja, a fordulat Németországban is bekövetkezik, már ott is gondolkoznak valamilyen támogatási formában, ám erről többet nem szeretett volna elmondani.

Marad a kisker adó, az energiacégek és a pénzügyi cégek különadója

Nagy Márton szerint meg kell érteni, hogy a bankok esetében volt egy megállapodás, a kormány ezt a megállapodást betartotta, idén megvalósul, hogy a teljes bankadó 260 milliárd, a felét le lehet vonni. A szándékkal ellentétben nem növelték az állampapír-állományt, ezért módosítani kellett a szabályokat.

Megnézzük majd, hogy sikerül-e teljesíteni, 2024-ben nem sikerült

– mondta, hozzáfűzve, hogy a biztosítóknál ugyanígy fognak eljárni, az adó fele leírható lesz.