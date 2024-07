Orbán Viktor: Von der Leyen a mi alkalmazottunk

Hangsúlyozta, hogy a versenyképesség fontos dolog, még ha az emberek mélységében nem is értik, a versenyképesség arról szól, hogy milyen életet élünk. Szerinte ebből a szempontból baj van, a bizottság pecsétje is rajta van, egy volt olasz baloldali képviselő, Letta készített egy jelentést, amelyet a tanács meg is tárgyalt. Szerinte a lényeg, hogy olcsóbban kell termelnünk, a magyar soros elnökségnek is központi témája ez. Jelezte, hogy november 8-án lesz egy tanácsi ülés, ahol a miniszterelnök előterjeszt egy versenyképességi akciótervet. Így lesz egy olyan magyar javaslat az asztalon, amely reményeik szerint nyit egy új fejezetet.

Hangsúlyozta, hogy ezen a háborún eddig Európa semmit sem nyert, úgy pedig nagyon nehéz versenyképességet javítani, hogy közben iszonyatos pénzeket költ Európa Ukrajnára.

Emiatt kevesebb pénz jut a gazdákra, elektromos autókra, infrastruktúrára. Szerinte ha folytatódik a háború, akkor ez a pénz is kevesebb lesz. Ez ránk magyarokra is igaz, ha békét tudunk teremteni, akkor jön a békeköltségvetés. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha békeköltségvetést készítenénk, azzal megkétszereznénk a gazdaság idei növekedését. Jelezte, hogy ha béke van, akkor egy más gazdasági helyzetben találjuk magunkat. Ezért amikor a béke mellett állunk, akkor Magyarország mellett is állunk – fogalmazott.

Von der Leyen beszéde kapcsán azt mondta, ők naiv emberek, butasággal nem vádolja őket, persze mindig vannak spekulánsok, akik ilyenkor pénzt csinálnak. Ennek ellenére nem vádolja őket, hogy Soros György zsebében lennének, szerinte a meghatározó a naivitás, ezért inkább a lelkükre kell hatni. Úgy látja, félreértés, hogy másnap majd nem lőnek az oroszok, azért kell békemisszió, hogy meg lehessen előzni az olyan eseteket, mint a kijevi gyermekkórház bombázása.

Én vagyok az egyetlen, aki mindkét féllel beszélt, de a két fél nem akar békét

– mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy mindkét fél azt gondolja, nyerhet az idővel. Szerinte a naiv európaiak azt gondolják, hogy szóljunk nekik, hogy ne bombázzák le a gyermekkórházat, vagy az ukránok ne lőjenek be Oroszország területére. Ehelyett a megoldás, hogy tárgyalni kell, azt várják el a világ nagyhatalmai, hogy kezdődjenek meg a béketárgyalások

Rá kell őket vezetni, hogy az egész világ elvárja, és erővel ki fogja kényszeríteni

– mondta, hozzátéve, hogy három szereplő van, Európa, Kína és az USA, ha ez a három szereplő leül, akkor el lehet vezetni a feleket a békéhez. A kormányfő szerint a „naiv európaiak” és a közép-európaiak között az a különbség, hogy Közép-Európában ismerik a háborút és az oroszokat, és szerinte Közép-Európának van egy sajátos többletfelelőssége is.