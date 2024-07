Ponthatár: egyes szakokon jóval könnyebb volt bejutni az ingyenes, mint a fizetett képzésre

A felvételi algoritmus a pontszámuk alapján intézményenként és szakonként sorrendbe állítja a jelentkezőket, és a legjobb eredményű felvételizőtől kiindulva sorolja be őket, figyelembe véve a diákok preferenciáit is, vagyis hogy ki melyik képzést tette az online jelentkezési lap első, második, harmadik helyére. Ha az első helyen szereplő szak már „betelt” olyan jelentkezőkkel, akiknek egy adott felvételizőnél magasabb volt a pontszámuk, a diák már csak a második helyre sorolt szakra juthat be. Ha ott sem jár sikerrel, jön a harmadik helyen lévő képzés és így tovább.

Egy szak ponthatára annak a felvételizőnek az összpontszáma lesz, aki utolsóként „fért be” az adott képzésre.

Mi a helyzet az önköltséges képzésekkel?

Általában az önköltséges képzésekre alacsonyabb a ponthatár, így a többség azt a második vagy a valamilyen további helyre teszi tartalékként. Idén azonban összesen 2905 felvételiző jelölte meg az alap- vagy osztatlan képzés önköltséges formáját az első helyen. Ebben szerepet játszhatott az új, megváltozott pontszámítás vagy az új érettségi miatti bizonytalanság, és ez a közel 3000 diák biztosra akart menni. Ha azonban az első helyes önköltséges szakokra jelentkezőknek a várthoz képest jobban sikerült az érettségijük, és ráadásul ezek az önköltséges képzések kis kapacitásszámúak voltak, és például három-öt jelentkezővel már elindultak, akkor ezeken a szakokon megugrottak a ponthatárok.

Mindenképpen érdemes jelentkezni az állami ösztöndíjas képzésre

A ponthatárok alakulását nagyon nehéz megjósolni, ezért a jelentkezési lista első helyén érdemes mindenképp állami ösztöndíjas képzést megjelölni, annak önköltséges változata csak a második helyen szerepeljen – javasolják a szakértők.

Ne maradjon le egy felvételiző se az állami ösztöndíjas képzésről azért, mert nem bízik magában, és meg sem jelöli a felvételin.

Annál is inkább, mivel egy képzés állami ösztöndíjas vagy költségtérítéses párjának felvétele a listába nem számít extra jelentkezési helynek.