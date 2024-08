A gyenge termés miatt drágul a magyarok egyik kedvenc gyümölcse

Az idei almatermés jócskán alulmúlja a tavalyi 472 ezer tonnát, hiszen 330 ezer tonna (plusz-mínusz 10 százalék) szüretelhető mennyiség várható – közölte előrejelzését a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet. Ezzel Magyarországon is az elmúlt tíz év második leggyengébb termése várható a 2022-es 280 ezer és a 2020-as 398 ezer tonna után. Sok függ azonban még az időjárástól, így a ténylegesen betakarítható mennyiséget az fogja meghatározni. Erre annál is érdemesebb tekintettel lenni, mert a korábbi FruitVeB-prognózisokhoz képest öt évből három-négyben a szezon elején prognosztizáltnál kevesebb termett. Így most jó esetben a 350 ezer tonnát is meghaladhatja a termés, de rossz esetben nem fogja elérni a 300 ezer tonnát sem.

Kevesebb alma terem idén / Fotó: Mártonfai Dénes

Az étkezési alma termése kismértékben marad el a tavalyi szinttől, az ideiből várhatóan mintegy 90-100 ezer tonna lehet a piacra kerülő mennyiség. Az ipari alma terméscsökkenésének mértéke viszont jóval nagyobb, 230-240 ezer tonna ipari almára számítanak.

Idén minden kultúrában jóval korábbi az érés az almánál: az öntözött, jéghálós ültetvények mintegy két héttel, az öntözetlen, főleg ipari célúak pedig körülbelül három héttel járnak előrébb.

Az aszály és a hőség miatt a gyümölcsméretek is elmaradnak a szokásostól.

Bezavart az időjárás

A FruitVeB szerint az idei gyenge hazai almatermés több okra vezethető vissza. Részben szerepet játszik a tavalyi relatíve jó termés, ami miatt a fák leterheltebbek voltak, ez pedig a kevésbé jó kondíciójú ültetvényeken idén egy eleve gyengébb virágzásban és termésben ütött vissza. Ezenkívül az is tetemes terméskiesést okozott, hogy az időjárási károk szinte mindegyike hatással volt az almaültetvényekre:

A március–április aszályos volt.

Ugyanebben az időszakban több alkalommal alakultak ki erősebb éjszakai lehűlések.

A virágzás után hűvösebb, csapadékos, fényszegény időjárás uralkodott, ami kedvezőtlenül hatott a terméskötődésre.

Május és június első fele csapadékos volt, ami kedvezett a varasodásnak, így a termés egy része étkezési helyett csak ipari minőségű lett.

Május–júniusban az átlagosnál sokkal nagyobb területen és intenzitással érték kisebb-nagyobb jégverések az almaültetvényeket.

Júniustól gyakran alakultak ki kánikulai hullámok, erős aszállyal és UV-sugárzással, ezek pedig az öntözetlen ültetvényeken és a homoktalajokon nagyon erős napégési károkat okozhatnak.

Idén korán beindult egy erősebb mértékű terméshullás.

Ezek a növényvédelmi és időjárási problémák részben a termésmennyiséget csökkentik, vagy az alma minőségi besorolását rontják. A FruitVeB szerint ha 10-20 ezer tonna további almamennyiség az étkezésiből az ipari szegmensbe kerül, az számottevő kiesés az étkezési piacunkból, ám nem növeli döntő mértékben az iparialma-árualapot.

Hiány Európában is Az európai előrejelzéseket is figyelembe véve az almaágazatban mind EU-s, mind hazai szinten egyértelműen keresleti piacra lehet számítani, az étkezési és ipari szegmensben egyaránt. Az EU almatermése mindössze 10,2 millió tonna, ami egymillió tonnával marad el az egyensúlyi mennyiségtől. A várt 3,8-3,9 millió tonna ipari alma és 6,3-6,4 millió tonna étkezési alma sem elegendő teljes mértékben a piaci igények fedezéséhez.

A magyarországi étkezésialma-fogyasztás 110 ezer tonnára becsülhető, így a várt 90-100 ezer tonna terméssel mintegy 10-20 ezer tonna hiányzik a belföldi kereslet kielégítéséhez. Ezt importból pótolhatja a piac, de a behozatalra valószínűleg szezon végén, a jövő tavaszi időszakban kerülhet sor. Az is valószínűsíthető, hogy

az európai hiányhelyzet miatt az importalma sem lesz olcsó.

A hazai iparialma-szegmensben sokkal nagyobb a hiány mértéke: a hozzávetőlegesen 400 ezer tonna feldolgozókapacitásunk mindössze 55-60 százalékára van elegendő nyersanyag – ami persze csak akkor igaz, ha egyetlen tonna ipari almát sem fogunk exportálni, ami ebben az évben szinte kizárt.