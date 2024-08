A tavalyinál magasabb a léalma induló ára

A tavalyi 15 136 hektárhoz képest közel 100 hektárral, 15039 hektárra csökkent az almatermő terület Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) területi igazgatósága a szon.hu beszámolója szerint. Ez egy évek óta tartó tendencia, és egyfajta üzenetértékkel bírhat a hazai feldolgozók számára – mondta egy, az almatermelők számára szervezett egyeztetésen Rácz Imre, a NAK vármegyei elnöke. Mint mondta, a jó termésmennyiséghez korszerű ültetvények szükségeltetnek, hektáronkénti 10 tonnás átlagokkal nem lehet gazdaságosan termeszteni az almát.

Idén jobban fizet a léalma / Fotó: Gazdag Mihály

Az alma Szabolcs-Szatmár-Bereg meghatározó gyümölcse, amelyet az idei egységes kérelmek adatai alapján több mint 15 ezer hektáron termesztenek üzemi méretben. Idén a tavaszi fagyok, a viharok, jégverések nem okoztak ágazati jelentőségű károkat, de lokálisan akadtak súlyosabb kiesések. A júniusi párás és meleg napok növelték a gombabetegségek kockázatait, ezzel jelentősen emelték a növényvédelmi költségeket – fogalmazott Lakatos Bertalan, a NAK vármegyei igazgatóságának kertészeti osztályvezetője. A kamarához érkezett információk szerint a vármegyei helyzet heterogén, a kisvárdai térségben jó, de Csenger körzetében gyenge átlagokat prognosztizálnak. Az idei vármegyei termésátlag 17 tonna/hektár körül alakulhat.

Idén 64 forintos kilónkénti induló árral veszi át a léalmát az Austria Juice Hungary Kft. anarcsi üzeme

– jelentette be Erdélyi Sándor, a feldolgozó cég ügyvezetője. Vásárosnaményi feldolgozóüzemükben augusztus 21-én indul a felvásárlás, a nagykállói telephelyükön az idén viszont csak átvétel lesz, a kiesett termés miatt feldolgozás nem. Lengyelországban 30 százalékos terméskieséssel számolnak, ami nagyban befolyásolja a feldolgozópiacot is. Magyarországon is lesz terméskiesés, számításaik szerint ebben az évben 350 ezer tonna alma teremhet – mondta. Mint emlékezetes, tavaly nagy felháborodást váltott ki, hogy 38 forintos induló árat hirdetett a cég.

A világ almatermelése jelenleg 100 millió tonna, és az 1960-as évek óta folyamatosan emelkedik. Ugyanez viszont nem mondható el az EU 27 tagországának össztermeléséről, az ugyanis már hosszú ideje 12 millió tonna környékén stagnál – mondta el Fodor Zoltán, a NAK mezőgazdasági és erdőgazdálkodási igazgatója.

A magyar átlagtermés pedig az 1980-as évek 2 millió tonnájához képest mára félmillió tonnára csökkent.

Lengyelországban azonban egy teljesen ellentétes folyamatot figyelhetünk meg, mára ők lettek az Európai Unió legnagyobb almatermelő országa. Az igazgató hozzátette, az EU-ban csökken ugyan a gyümölcs termőterülete, de a termésmennyiség érdemben nem változik, ami a folyamatos ültetvénykorszerűsítéseknek köszönhető.