Augusztus 20: száznál több programmal és gigászi tűzijátékkal várják az érdeklődőket

Sokszínű programkavalkád és igazi fesztiválhangulat fogadja mindazokat, akik augusztus 17-e és 20-a között Budapesten ünneplik Magyarország születésnapját. A Szent István Nap rendezvénysorozaton fiatalok és idősek, családok és baráti társaságok, a komoly- vagy a könnyűzene kedvelői, a kézműves foglalkozások, illetve a gasztronómia iránt érdeklődők egyaránt megtalálhatják a számukra kedves elfoglaltságot. Az esemény csúcspontja ezúttal is az augusztus 20-i látványos tűzijátékshow lesz – számolt be a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség.

Zenei, kulturális és gasztronómiai programokkal várnak mindenkit augusztus 20-án / Fotó: Robert Harding / AFP

Szombattól keddig tart az augusztus 20-i rendezvény

Idén négynapos rendezvénysorozattal készülnek a szervezők Magyarország születésnapjára, amely ezúttal is tartalmas kikapcsolódási lehetőségeket kínál a magyar fővárosába látogatóknak. A Szent István-nap rendezvénysorozat keretein belül a szervezők

összesen 19 helyszínen várják az érdeklődőket a megszokott minifesztiválokkal, zenei, kulturális és gasztronómiai programokkal, kézműves foglalkozásokkal.

Csárdafesztivál és Retro Tabán

Akik már 17-én csatlakoznának a programokhoz: ekkor nyitja meg kapuit a belváros szívében, a Vörösmarty téren a Csárdafesztivál, ahol a vendégeket kiváló magyar ételek, hangulatos élményprogramok és néptáncbemutatók is várják. A Lánchídtól a Döbrentei térig kap helyet a Magyar Ízek Utcája, amely a korábbi évekhez hasonlóan a Kárpát-medence gazdag gasztrokultúráját mutatja majd be. Augusztus 18-tól nyílik meg a Retro Tabán is, a hazai könnyűzenei élet kultikus helyszínén. Az esti koncerteken fellép itt

18-án 18 órától Abaházi RT, Takács Tamás BB, 20 órától Charlie

19-én 18-tól Hevesi Tamás, Ismerős Arcok, 20 órától Demjén Ferenc

20-án 16.30-tól Roy és Ádám, a Bon Bon, majd 18.30-tól a Neoton

A Műegyetem Rakparton megrendezett Road Movie Live koncerteken szintén hazai rock- és popzenekarok gondoskodnak a jó hangulatról augusztus 19-20-a között. Találkozhatunk itt a Bagossy Brothers Companyval, a Honeybeasttel, a Parno Graszttal és Zsédával. A Szabad Rét fesztiválra az elektronikus zene kedvelőit várják, ismert magyar dj-k zenélnek majd. A Vigadó téren a Vigadó Piano eseményen Gájer Bálint, Darvas Tamás, Füzi Gábor, Lakatos László és Nyári Gyula lép fel. Augusztus 18-án ingyenes koncertet ad a Mándoki Soulmates a Szent István téren. Emellett a nemzeti történelem iránt érdeklődők, valamint a hagyományőrző bemutatók és a gyermekprogramok törzsközönsége sem maradhat híján a kulturális kalandoknak.