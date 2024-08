Eldőlt: szeptemberben jön a két számjegyű lisztáremelés

A hazai árakat nagyban befolyásolja, hogy a 20-25 százaléknyi jó búzáért

a malmok,

a takarmányfeldolgozók és

az exportőrök

is versengenek.

Most már az aratás ellensége az eső A minőségben nem sikerült előrelépniük a hazai búzatermelőknek, az eddigi tapasztalatok szerint a tavalyinál is több a takarmánybúza. A sok csapadék hátráltatja a munkát, és ronthat a minőségen is, a szakmabeliek szerint egy másfél hetes száraz időszak kellene az aratás befejezéséhez.

A takarmányfeldolgozók a 13 százalék vagy az annál magasabb fehérjetartalmú búzát keresik, mert látják, hogy idén a kukorica nem fog jól teljesíteni. A malomiparnak a maga mennyiségét kell biztosítani, mert az a veszély is megvan, hogy a jövő év első felében valóban vadászni kell az őrlésre alkalmas, jó búzatételeket. Őrlésre egyébként általában évi 1,1 millió, takarmányipari felhasználásra pedig 1,3 millió tonna a szükséglet – az utóbbinak egy része szintén a jó minőségű búza.

A kereskedők egyelőre belföldi felhasználásra vásárolnak, de az is hajthatja őket, hogy a német termés gyenge minőségű, ezért ott van kereslet a jó búzára. Ezek miatt a jó minőségű búza ára fel is ment, és

az egy hónappal ezelőtti tonnánkénti 70 ezer helyett, most már 80 ezer forint körüli áron lehet eladni a terményt.

A takarmánybúza ára eközben stagnált, illetve legfeljebb csak minimálisan emelkedett, továbbra is 62 ezer forint körüli áron forog – vagyis még jobban elszakadt egymástól a két minőség ára.

Az új kenyér ünnepe után jön a lisztáremelés

A termelők is érzékelik, hogy a piac élénkült és különvált a nemzetközi áraktól, most ugyanis a párizsi Matifon alacsonyabbak az árak, mint itthon – holott ez az aratás előtt éppen fordítva volt. A nyomottabb tőzsdei áraknak pedig azaz oka, hogy az ukrán búza továbbra is nyomást jelent az európai piacra – magyarázta Lakatos. Új helyzetet teremt a korábbihoz képest a spanyol búzatermés, ugyanis az ukránok az előző szezonban sok búzát tudtak eladni Spanyolországban, összességében pedig Dél-Európában akkor 4-5 millió tonna ukrán gabona is piacra talált. Most viszont a spanyol termés több mint kétszerese a tavalyinak: a múlt évi 2,9 millió tonna után 6,5 millió tonna lett.