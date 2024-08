A régióban elsőként indít motorsportmérnök-képzést a Széchenyi István Egyetem

A Széchenyi István Egyetem kiemelkedő szerepet játszik a járműipar kihívásaira válaszolni tudó, a nemzetközi piacon is versenyképes szakemberek gyakorlatorientált képzésében. A fiatalok a világ élvonalába tartozó hallgatói versenycsapatokban – mint a világcsúcstartó SZEnergy Team és a Formula Student Eastet megnyerő Arrabona Racing Team – csiszolhatják tudásukat. Az autó- és motorsporthoz ezer szállal kötődő győri intézmény, az Audi Hungaria Járműmérnöki Kara tovább bővíti a területet érintő oktatási palettáját, és motorsportmérnök mesterszakot indít.

A jövő motorsportmérnökeit képezik jövő évtől az intézmény mesterszakán / Fotó: Adorján András

A cél versenyjárműveket tervező motorsportmérnökök képzése

Az új képzés célja, hogy a legkorszerűbb tudást nyújtsa a versenyjárművek tervezése, tesztelése és üzemeltetése terén. A hallgatókat valós problémákra választ kereső projektfeladatok és a technikai sportág neves szakembereinek tapasztalatai segítik abban, hogy felkészült motorsportmérnökökké váljanak.

Ilyen jellegű képzésre találunk ugyan példákat Nyugat-Európában, például Nagy-Britanniában, Franciaországban, illetve Spanyolországban és Olaszországban, de Kelet-Közép-Európában a Széchenyi István Egyetem úttörő szerepet vállal az új mesterszak elindításával

– fogalmazott dr. Feszty Dániel, az intézmény járműfejlesztési tanszékének vezetője.

A sportágból érkező szakembereket képeznek angolul

Hozzátette, a program nyelve az angol, mert nemcsak a térségből, de egész Európából, sőt más kontinensekről, Észak- és Dél-Amerikából, Ausztráliából, Ázsiából is várják a jelentkezőket. „Hallgatóinknak magas színvonalú, a nemzetközi piacon is értékes ismereteket adó képzést kínálunk, hiszen vendégoktatóink nagy része a sportágból érkező szakember, köztük többen korábbi és ma is aktív Forma–1-es mérnökök. Emellett olyan partnercsapatokkal dolgozunk együtt, amelyek lehetőséget adnak a gyakorlati tudás mélyítésére” – emelte ki.

Az egyéves program hat modulba szervezve, 12 kurzusból áll, amelyek mindegyike tartalmaz megoldandó projektfeladatot az elméleti oktatás mellett.

Kik lesznek a legnevesebb oktatók? Minden modulban olyan személyiségek működnek közre, mint a köridő-szimulációs, gumiabroncs-modellező és felfüggesztés-tervező szoftveréről ismert OptimumG alapítója és tulajdonosa, korábbi Forma–1-es és Indycar-versenymérnök, Claude Rouelle, aki a versenyjárművek dinamikai szimulációinak világhírű szakértője

szintén a Forma–1-ből érkezik Hegedűs Andor, aki az Aston Martin F1 Team vezető projekttervezőjeként dolgozik, illetve

dr. Kling Sándor, aki napjainkban a Williams mérnöke

Thorsten Pfeffer az Audi Hungaria hajtáslánc-fejlesztési vezetője, korábban a Sauber Petronas Engineering F1 csapatának kutatási és fejlesztési vezetője volt, míg

Norbert Gatzka több mint húszéves munkatapasztalattal rendelkezik a BMW-nél, többek közt a BMW F1-hajtásláncának tervezésében is szerepet játszott.

Neves partnercsapatok is részt vesznek a programban

A mesterszak oktatói között találjuk még többek között Kiss Szabolcsot, aki társalapítója és ügyvezetője volt a mesterségesintelligencia-alapú versenymérnök kifejlesztését célul kitűző startupnak, a Performanceologynak, dr. Hanula Barnát, a győri egyetem docensét, a nagy teljesítményű motorok tervezésének és fejlesztésének nemzetközileg elismert szakértőjét, Bári Dávidot, a versenyautók dinamikájának szakértőjét, aki Michelisz Norbert kétszeres világbajnokkal az M1RA Motorsport versenycsapat társalapítója és ügyvezetője, illetve Szelezsán Bettinát, a Hyundai Motorsport németországi ralivilágbajnokság- (WRC) csapatának elektronikai rendszermérnökét.

A programban részt vevők olyan partnercsapatok segítségével oldhatják meg projektfeladataikat, mint a Radical Motorsport Hungary Team, az M1RA Motorsport, a Magyar Autósport-szövetség, a BirelART Magyarország vagy éppen az Arrabona Racing Team.

A tervek szerint a képzés első évfolyama húsz fővel indul, és többek között olyan témakörökben nyújt ismereteket, mint az adatgyűjtés és elemzés, a versenyautó-hajtásláncrendszerek, a különböző beállítások, az aerodinamika, a tervezés vagy éppen a tesztelés.

A 2025 februárjában induló képzésre 2024. szeptember 15-ig lehet jelentkezni.