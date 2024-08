Szijjártó: Magyarország megvétózza, hogy az unió még több pénzt küldjön Ukrajnának

Az Európai Unióban továbbra is teljes mértékben hiányzik a reális helyzetértékelés és tombol a háborús pszichózis, ami minden jel szerint a következő hónapokban is ki fog tartani – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az EU informális külügyi tanácsülését követő sajtóértekezletén, hogy az ilyen tanácskozásokra hagyományosan a soros elnökséget adó tagállamban kerül sor, azonban most ez egyfajta „óvodás reakcióként” nem így van, aminek célja a magyar békepárti álláspont megregulázása.

Ukrajna diszkriminálja a magyar cégeket és veszélyezteti hazánk energiabiztonságát Szijjártó Péter szerint / Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

Szavai szerint ugyanakkor ez nem fog sikerülni, hazánk ugyanis nem fog szakítani az eddigi politikájával, és továbbra is a mielőbbi ukrajnai béketeremtést fogja támogatni. Kifejtette, hogy az ülésen ezúttal is az ukrajnai háború volt a fő téma, és most is a „reális helyzetértékelés teljes hiányával és a háborús pszichózis tombolásával” találkozott.

Sérelmezte, hogy a tagországok többsége azon a véleményen volt, hogy a háború területi kiterjesztése nem jár eszkalációs veszéllyel, sőt egyes kollégái azt mondták, hogy a Nyugat által leszállított fegyverek oroszországi célpontok elleni bevetésének engedélyezése a béketeremtés egyik eszköze. Szijjártó Péter tájékoztatása szerint többen sürgették, hogy az Európai Békekeretből további több mint hatmilliárd eurót juttassanak fegyverszállításra, de

Magyarország addig nem fog hozzájárulni egyetlen eurócent felszabadításához sem, amíg Ukrajnában a magyar cégeket negatívan diszkriminálják, illetve érvényben vannak a hazánk energiabiztonságát veszélyeztető döntések.

Kiemelte azt is, hogy az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője próbált nyomást gyakorolni a nyugati fegyverek oroszországi célpontok elleni bevetésének engedélyezése érdekében.

„A háborúpárti politika konkrét megnyilvánulásának további formájaként említette azt is, hogy erősödik a nyomás az EU ukrán kiképzési missziójának kibővítése és meghosszabbítása érdekében is, amelyben egyébként Magyarország szintén semmilyen formában nem vesz részt.

Világossá tettük, hogy ha ezen kiképző missziónak akár a területi hatályát, akár a funkcióját ki akarják bővíteni, akkor Magyarország ahhoz nem fog hozzájárulni

– szögezte le.