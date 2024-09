M100-as autóút: mi történik a nyomvonal menti települések lakáspiacán?

Mint arról a Világgazdaság is beszámolt, még az idén feltételes közbeszerzési eljárást írnak ki az M100-as autóút kivitelezésére, és megkezdik a 10-es számú főutat tehermentesítő elkerülő út, az M10-es gyorsforgalmi út tervezését is Lázár János építési és közlekedési miniszter minapi ígérete szerint.

Az új gyorsforgalmi szakasz 32,2 kilométer hosszan húzódik majd / Fotó: Magyar Építők

Máris vannak nyertesei a projektnek

Közelebb kerülnek Budapesthez az M100-as gyorsforgalmi autóút által érintett települések, ami a helyi ingatlanok árára is hatással lesz. Azaz már volt és van, az Ingatlan.com által a Világgazdaság számára kigyűjtött adatok egyértelműen jelzik:

A piac már beárazta és valós alternatívaként tartja számon az autópálya-építés ígéretét évek óta.

Az első konkrét bejelentés a projekt megindításáról 2015-ben hangzott el, azóta az M100-as autóút menti települések mindegyikén az érintett vármegyék átlagát jóval meghaladó mértékben emelkedtek az árak.

Az útépítés nyertesei az árváltozás tekintetében Kesztölc, Szomor, Mány, ahol 360-380 százalékkal drágultak az eladó ingatlanok, valamint Bicske, és Tinnye is, ahol ugyancsak 300 százalék fölötti volt az árváltozás – mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

„Esztergomon van a sor” – közölte augusztus végén Lázár János a közösségi oldalán, bejelentve az M100-as autóút megépítését, amely az M1-es autópályát kötheti össze 32,3 kilométer hosszan Esztergommal.

Egyelőre óvatosak az érintettek

A gyorsforgalmi autóút még jegelt állapotában is hat, de már láthatóan hatással van az árakra, hiszen a tervezett csomópontok körüli települések nagyobb értéknövekedést tudtak zsebre tenni, mint a vármegyei átlagok. A piacvezető ingatlan hirdetési portál szakértője a Világgazdaságnak elmondta, hogy még ott is jelentősen átlag feletti volt a drágulás, ahol a bázis már amúgy is magas volt.

Jó tudni, hogy

vannak még olyan települések, ahol van tartalék a növekedésre, mint például Perbálon, Tökön vagy Únyban, ahol átlag alatti volt a felértékelődés eddig.

Az egész infrastrukturális beruházás izgalmas, de nem mindegy, hogy megtörténik-e, és mikor – tette hozzá Balogh László.