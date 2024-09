Egyértelmű választ küldtek a magyar fiatalok: új játékszabályokat akarunk!

A Z generáció tagjainak több mint kétharmada (70 százalék) a jövőben kifejezetten szeretne innovatív munkahelyen dolgozni.

A kutatási eredményekből ugyanakkor kitűnik, hogy minden más szempontnál fontosabbnak tartják a rugalmas munkaszervezést és a home office-t, hogy a munka-magánélet egyensúlya meglegyen (44 százalék).

Erre a vállalatok innovatív hozzáállásának és a jövő munkahelyének fontos mércéjeként tekintenek. Sokat jelent e korosztálynak az is, ha a munkahelyek a legújabb technológiákat alkalmazzák (37 százalék), és modern, esztétikus, ergonomikus fizikai környezetet kínálnak, ami segíti az innovációt és a kreativitást (37 százalék), inspiratív és izgalmas teret adva a kollaborációnak és a kikapcsolódásnak is (30 százalék). Az adatokból jól látszik, hogy a fiatalok munkavállalói szemléletében egyértelműen a személyes és emberi tényezők a legfontosabbak, amelyek még olyan szempontokat is háttérbe szorítanak, mint a mesterséges intelligencia (24 százalék) vagy a robotikai megoldások (14 százalék) alkalmazása a jövő munkahelyein.

A fiatalok mintegy harmada úgy véli, hogy az ország szempontjából az a jó innováció, ami itthon valósul meg (35 százalék), vagy amelyen magyar szakemberek is dolgoznak (32 százalék).

Az eredményekből jól látszik, hogy a hazai Z generáció szerint a három legmeghatározóbb terület, ahol Magyarország ma élen jár az innovációban:

a szoftveres megoldások és a szoftverfejlesztés (34 százalék),

a gyógyszerkutatás (33 százalék) és

az autóipar (31 százalék).

„Nincs meg a hibázás kultúrája Magyarországon”

A konferencia első panelbeszélgetésében többek között arra keresték a választ a résztvevők, hogy miért hiányzik Magyarországon a hibázás kultúrája. Szászi István, aki a Bosch csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban, elmondta, a hibázás amolyan pejoratív fogalom: az innovációban azt a próbálkozást jelenti, amelyik nem lesz sikeres. „Merjünk hibázni, de tanuljunk is belőle rögtön, mert észre kell venni, ha egy ötlet nem életképes. Meg kell tanulni elengedni az ilyen dolgokat” – mutatott rá.