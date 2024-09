Kemény üzenet Brüsszelbe: Magyarország ellenzi a kínai elektromos autókra kivetendő EU-s büntetővámokat

A Külgazdasági és Külügyminisztérium keddi közleménye szerint Szijjártó Péter tárcavezető a kínai kollégájával, Vang Jivel folytatott megbeszélését követően arról számolt be, hogy a májusban létrejött megállapodások végrehajtásáról az európai–kínai kapcsolatrendszer alakulásáról, illetve a béke érdekében hozandó globális politikai lépésekről egyeztettek.

Magyarország elutasítja a kínai elektromos autókra kivetendő uniós büntetővámokat / Fotó: AFP

„Magyarország a jó példa arra, hogy a civilizált Kelet–Nyugat együttműködés milyen komoly gazdasági hasznokat tud hozni. Én azt gondolom, ha az Európai Unió drámaian romló versenyképességét javítani akarjuk, akkor az úgy nem lehetséges, hogy közben Kínára riválisként tekintünk, és nem kínai–európai együttműködést építünk, hanem egyfajta európai–kínai konfrontációt teremtünk” – mondta.

Az Európai Uniónak egyértelműen az lenne az érdeke, hogy az együttműködését fejlessze Kínával, és ne konfrontációt hozzon létre

– tette hozzá. Ennek kapcsán rendkívül rossz ötletnek nevezte a kínai elektromosautó-ipari vállalatokkal szembeni vámok bevezetését az Európai Bizottság részéről, a véleménye szerint ez a lépés az európai gazdaságot is egyértelműen hátrányosan érintené.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy megalapozatlan döntésről van szó, és emlékeztetett rá, hogy Brüsszelben az európai autógyártók érdekeire hivatkoznak, de ezek a vállalatok közben „kézzel-lábbal tiltakoznak” a vámemelés ellen, hangsúlyozva, hogy az nekik is komoly károkat okozna, ugyanis jelen vannak a kelet-ázsiai ország piacán ők is, egyesek gyártási kapacitásokkal is.

„Azt pedig mi Magyarországon jól látjuk, milyen szorosan működnek együtt a nyugat-európai és a kínai autóipari vállalatok éppen az elektromobilitási stratégiájuk végrehajtása tekintetében” – szögezte le Szijjártó Péter.

„Tehát Magyarország ellenzi a vámokat, ellene fog szavazni a vámok bevezetésének, és reménykedünk, hogy a következő években civilizált, nyugodt és kölcsönös tiszteletre alapuló gazdasági együttműködés tud majd megvalósulni Kínával”

– fogalmazott.

Támogatjuk a kínai-brazil béketervet az ukrajnai háború lezárására

A miniszter figyelmeztetett, hogy a világon több mint harminc országban fegyveres konfliktusok zajlanak, és ezek nagy többségében a folyamatok sokkal inkább az eszkaláció, mintsem a béke irányába haladnak.