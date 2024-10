Döntött a kormány: újraindul az otthonfelújítási program, ezek a települések érintettek

Döntött a kormány a vidéki otthonfelújítási támogatás rendszeréről. Azok a családok lesznek jogosultak, akik 5000 fősnél kisebb településen laknak, ez a magyar települések 91 százaléka – jelentette be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón a kormányülés szünetében. A tárcavezető ismertetése szerint a program nagyban megegyezik a korábban már futó otthonfelújítási programmal, ahogy akkor is, ezúttal is legfeljebb 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a kormány, legfeljebb 50 százalékos intenzitás mellett.

Döntött a kormány: újraindul az otthonfelújítási program / Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

Gulyás Gergely azt is bejelentette, hogy január elsejétől indul a munkáshitel, amelyet 17 és 25 év közötti fiatalok vehetnek igénybe, a hitel maximális összege 4 millió forint lesz. A hitelért cserébe ötéves munkavégzést kell vállalniuk a hitelfelvevőnek, ugyanakkor támogatják a gyermekvállalást is, egy gyermek után két évre felfüggesztik a törlesztést, két gyermeknél újabb két év jön, és a tartozás felét elengedik. Három gyermeknél a teljes összeget elengedik.

A futamidő tíz év lesz, ezalatt kell egyenlő részletekben törleszteni.

A munkáshitel és a vidéki otthonfelújítási rendszer 2025. január 1-jén indul.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy 2025-ös költségvetés az új gazdaság program költségvetése. A büdzsé végszavazása decemberben lesz, vagyis a nemzeti konzultáció válaszait be tudják építeni. A a cél, hogy 2025-ban és 2026-ban 3-6 százalékos növekedés legyen, jövőre 3,4 százalékot tervez a kabinet. Ezt támogatja, hogy jövőre működésbe kezd a debreceni BMW-gyár és Szegeden a BYD.

Így nézett ki a korábbi otthonfelújítási támogatás

Az eredeti otthonfelújítási támogatási programot 2021 elején indította el a kormány, azokat a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő családokat szólította meg, akik saját tulajdonú ingatlanjukat szerették volna felújítani. A támogatást igényelhették házaspárok, élettársak és a gyermeküket, gyermekeiket egyedül nevelő szülők is.

A támogatás keretében a felújítási költségek felét, de legfeljebb 3 millió forintot kaphattak a családok állami segítségként.

A támogatás összege a számlákkal igazolt felújítási költségek legfeljebb 50 százalékát jelentette, fele-fele arányban anyagköltségre, illetve munkadíjra lehetett igénybe venni. Azok a családok, amelyeknek nem volt elég önerejük, kedvezményes, 3 százalék alatti, legfeljebb 6 millió forintos kölcsönt igényelhettek a felújításhoz. A maximális futamideje tíz év volt. A támogatást 2022. december 31-ig igényelhették, 2022 végével ugyanis megszűnt.