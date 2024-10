Fényes jövő vár a magyar gazdaságra - akkor is, ha a szerdai GDP-adatok még nem ezt jelzik

A kormány semmit sem bízott a véletlenre

Bár a magyar fundamentumai alapvetően rendben vannak, elég csak a stabil munkerőpiacra, vagy magas megtakarítási rátára gondolni, a külső és belső kereslet továbbra is gyenge, ez az, ami leginkább fejtörést okoz a kormánynak, és amire most próbál valamilyen választ adni. Az októberben bejelentett 21 pontból álló Új Gazdasági Akciótervre már csak azért is szükség volt, mert most már lassan két éve, 2022 harmadik negyedéve nem tud a magyar gazdaság felpörögni, a növekedés még a 2 százalékot sem érte el, miközben a kormány célja a legalább 3 százalékos GDP-bővülés. Ez persze érthető volt a magasabb inflációs közegben, de az árnyomás hónapról hónapra mérséklődik és a reálbérek is több mint egy éve emelkednek, tehát a növekedés támogatása igencsak indokolt.