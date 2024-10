Kevés az eladó garázs, egy autó ára is rámehet pár év alatt a parkolásra

Évente több százezer forintba kerül garázst bérelni jószerint bárhol az országban, Budapest belvárosában pedig öt év alatt egy autó árát fizeti ki garázsbérletre bárki, ha egyáltalán talál ott kiadó ingatlant.

A belvárosi parkolóhely nagy kincs, aki csak teheti vásárol, nem bérel ilyet / Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló

Kevés az eladó garázs, emiatt emelkedett egyetlen év alatt 10 százalékkal átlagosan 7,9 millió forintra a budapesti garázsok átlagára,

miközben a fővárosban a lakáspiacon ezalatt az idő alatt 6-7 százalékos drágulást tapasztaltak a vevők – összegezte a helyzetet a Világgazdaságnak Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Fél éve, tavasszal még 7,5 millió forintos átlagos budapesti garázs árakról írtunk, és havi 25-26 ezer forintos bérleti díj középárfolyamról. Az átlag bérleti díj március óta 28 ezer forintra nőtt, ami 12 százalékos emelkedés, de lényegében 2-3 ezer forintos különbség havonta, és a 6-7 százalékos hozam szintet nem dobta meg, miután a garázsok ára is nőtt.

Sőt, az olló még tágabbra nyílt időközben a budapesti árakban és a bérleti díjak terén is a garázsok piacán, egy azonban nem változott: a legdrágább az V. kerület maradt. Ott fél éve egy 17 millió forintért kínált garázs pillanatok alatt elkelt, most is csak egy szerepel a kínálatban, méghozzá egy belvárosi szállodában 39,9 millió forintért megvásárolható teremgarázs beállóhely.

Garázst vásárolni legolcsóbban a XV. és a X., valamint a XIX. kerületben lehet most,

4-5 millió forintos irányáron, vagyis ennél kevesebbért ma már Budapesten nincs esély semmilyen fedett, önálló vagy parkolóházi beállóhelyet vásárolni.

Tízszeres árkülönbség sem példátlan

A budapesti kerületek többségben a 7,9 millió forintos átlaghoz közeli árak élnek, de a belső kerületekben Budán és pesten egyformán kétszámjegyűek a középértékek – mutatott rá az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az aktuális hirdetésekben a VI. kerületben 13 millió forint, a VII.-ben 10,5 millió szerepel, míg Budán az I. kerületben 16,3 millió, a II. kerületben 14,3 millió,, a XII. kerületben pedig 16 millió, a XI. kerületben pedig 10 millió forintos átlagáron kínálják az eladó garázsokat.