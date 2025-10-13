Deviza
Brutális dugók jönnek – eddig is túlterhelt szakaszon indul útfelújítás Budapest környékén

Két helyszínen újul meg a 11-es számú főút szentendrei átkelési szakasza.
Andor Attila
2025.10.13, 16:50
Frissítve: 2025.10.13, 17:41

Az átépítéssel érintett szakaszokon, azaz a Rózsa utcai csomópont környezetében 516 méter, az Ady Endre úttól a Papszigeti leágazásig terjedő szakaszon pedig 526 méter hosszon, a munkálatokkal egy időben a DMRV Zrt. is elvégzi a meglévő, rossz állapotú vízvezetékek cseréjét.

felújítás
Két szakaszon is felújítják a 11-es főutat Szentendrén

A Rózsa utcai csomópont kapacitásának növelése érdekében a fő- és az alárendelt irányból is új balra kanyarodó sáv épül a meglévő jelzőlámparendszer együttes átépítésével, továbbá az érintett közműhálózatok egyidejű kiváltásával és a közvilágítási hálózat fejlesztésével. A beavatkozás hosszában az útburkolatot és az azt határoló kiemelt szegélyt, illetve a burkolathoz közvetlenül csatlakozó járdaszakaszokat is átépítik és felújítják a szakemberek. 

A biztonságosabb közlekedés érdekében a burkolati jelek és a forgalomtechnikai jelzések is megújulnak.

Az Ady Endre út–Papszigeti leágazás közötti szakaszon az útrekonstrukció részeként új, zárt csapadékcsatorna épül 258 méter hosszban. A forgalombiztonság növelése céljából átépül az Ady Endre úti csomópont, a SPAR csomópontban áthelyezik a meglévő gyalogos-átkelőhelyet, a Papszigeti leágazásnál pedig jelzőlámpás forgalomirányítást vezetnek be. A beruházás részeként a meglévő buszmegállók felújítása teherbíró bazaltbeton burkolattal valósul meg.

Az építési munkák 2025. október 13-án, hétfőn, sávszűkítéssel járó ideiglenes forgalomtechnika kiépítésével kezdődtek meg az Ady Endre úti csomópont környezetében. A két szakasz teljes körű felújítása várhatóan 2026 első fél évében készül el. 
Az átépítés Magyarország kormányának támogatásával, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mint műszaki lebonyolító közreműködésével, mintegy bruttó 592 millió forintból valósul meg.

Az aktuális forgalmirend-változásokról és bevezetésük várható időpontjáról a Magyar Közút Nonprofit Zrt. minden esetben kellő időben tájékoztatja majd a közlekedőket és az érintett lakosságot.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a gépjárművezetőket, hogy a munkaterület környezetében fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek. A javítási munkák idején hosszabb menetidővel kell számolni, ezért ajánlott még indulás előtt tájékozódni a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről.

 

